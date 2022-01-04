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Він був потрібен усім: чотири трагічні романи Олександра Абдулова

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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4 січня, 13:19
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Російського та радянського актора Олександра Абдулова любили жінки і його особисте життя було схоже на круті віражі
Кохані жінки Олександра Абдулова
Кохані жінки Олександра Абдулова / Фото: Wikipedia, YouTube

Персонажі Абдулова закохували в себе жінок, але й сам актор був не проти кинутися в черговий роман. Вперше майбутній артист театру та кіно закохався у 14 років – в однокласницю Наташу, після – була однокурсниця Тетяна, а за нею – американка Карен.

Абдулов кілька разів був одружений, зраджував, а батьком став у 54 роки. Далі розповідаємо про чотирьох головних жінок у житті Олександра Абдулова.

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Тетяна Лейбель

Тетяна Лейбель переїхала до Абдулова незабаром після знайомства
Тетяна Лейбель переїхала до Абдулова незабаром після знайомства / Фото: Скриншот из видео

З Тетяною Лейбель актор познайомився у 1975 році. Це практично було кохання з першого погляду і балерина залишилася ночувати у Абдулова, а невдовзі переїхала до нього.

Олександр допоміг Тетяні вступити до ГІТІСу, дівчині багато хто заздрив і пророкував весілля. Та молодий Абдулов не поспішав кликати кохану під вінець.

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Через два роки стосунки Лейбель завагітніла і Абдулов змусив її зробити аборт. Після цього Тетяна дізналася, що чоловік зраджував їй з Іриною Алфьоровою – він розбив їй серце.

Ірина Алфьорова

Олександр Абдулов, Ірина Алфьорова та її дочка Ксюша
Олександр Абдулов, Ірина Алфьорова та її дочка Ксюша

Одразу після розлучення з Тетяною Лейбель Абдулов одружився з акторкою Іриною Алфьоровою. Як він зізнався колишній коханій, це був шлюб за розрахунком – керівництво "Ленкому" пообіцяло Ірині та Олександру 2-кімнатну квартиру в Москві, якщо ті зіграють зразкову сім'ю театралів.

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Дружині Олександр Абдулов теж зраджував, і це сталося незадовго після одруження та не з кимось, а з Лейбель. Алфьорова та Абдулов вінчалися в церкві, артист також удочерив дочку Ірини – Ксюшу, яку любив і вважав своєю рідною.

Після розлучення з Абдуловим Алфьорова розповідала, що не змогла прийняти невгамовну вдачу чоловіка та його велелюбність, їй також не вистачало турботи з боку чоловіка. При цьому їх пару вважали найкрасивішою та найщасливішою в радянському кіно.

Галина Лобанова

Олександр Абдулов та Галина Лобанова
Олександр Абдулов та Галина Лобанова

З молодою балериною Галиною Лобановою актор прожив вісім років. Вона дуже хотіла одружитися з Олександром, але той не поспішав знову ставити штамп у паспорт.

У той період артист також почав багато пити та захоплюватися азартними іграми. Зрештою, пропозиції Лобанова так і не дочекалася – вони з Абдуловим розлучилися, а в нього потім почалася депресія.

Юлія Мешина

Олександр Абдулов та Юлія Мешина
Олександр Абдулов та Юлія Мешина / Фото: YouTube

А ось молодій Юлії Мешиній пощастило – вона стала законною дружиною Олександра Абдулова, який був старший за неї на 22 роки. Вони побралися 2006-го, а через рік актор уперше став батьком – Юлія народила доньку Женю.

За кілька місяців після народження доньки Абдулову стало погано прямо на знімальному майданчику. Він потрапив до лікарні, де була операція, під час якої лікарі виявили у Олександра пухлину. Незабаром йому діагностували рак легенів четвертої стадії.

Олександр Абдулов помер 3 січня 2008 року у віці 54 років.

Раніше мати Олександра Абдулова розкрила таємницю його розлучення з Алфьоровою.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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