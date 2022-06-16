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Орейро, Депардье, Сигал: что говорят о войне в Украине западные любимчики России

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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16 июня, 18:44
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С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины многие знаменитости разделились на два лагеря – одни активно поддерживают нашу страну и помогают даже финансово, другие – молчат в тряпочку
Как на войну в Украине отреагировали знаменитости, которые популярны в РФ
Как на войну в Украине отреагировали знаменитости, которые популярны в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Есть ряд знаменитостей, которые по разным стечениям обстоятельств стали очень популярными в России. Это и Натали Орейро из "Дикого ангела", которая даже получила паспорт страны-агрессора, это и Стивен Сигал, боевики с участием которого тоже популярны на российском ТВ. Сюда же можно отнести и Жерара Депардье, который ранее клялся в любви России и тоже стал гражданином РФ с большой буквы "Гэ" :)

Есть и другие звезды, ставшие мегапопулярными в соседней стране – они часто ездили выступать в РФ и пели дуэтами с местными артистами.

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Логично, что многие из вышеперечисленных почти никак не отреагировали на то, что РФ начала кровавую войну в Украине и продолжает убивать мирных украинцев. Ключевое слово – "почти". Подробнее об этом – в материале "Сегодня".

Натали Орейро

Российским паспортом звезда "Дикого ангела" обзавелась осенью прошлого года. Свой Instagram актриса и певица ведет на двух языках – испанском и русском. Недавно уругвайская звезда приняла участие в одном из ТВ-шоу в России.

Натали Орейро опубликовала плакат "Нет войне" в Instagram
Натали Орейро опубликовала плакат "Нет войне" в Instagram

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Что она написала о войне? Натали опубликовала типичную картинку, которую постили все "острожные" российские знаменитости в день полномасштабного вторжения. Комментарии к ним Орейро отключила.

Первая – "Мир"

Скриншот: Instagram

Вторая – "Нет войне"

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Скриншот: Instagram

И на этом все – о войне больше ни слова. Натали продолжает общаться с фанатами из РФ и признаваться в любви к России.

Стивен Сигал

Стивен Сигал снялся в большом количестве крутых проектов – это когда просмотришь один его боевик два раза, а потом понимаешь, что это были разные фильмы :)

В России за последние годы Сигал бывал частенько – не раз был замечен в шоу-биз тусовке. Вот, к примеру, в 2019 году Стивен позировал с Лепсом.

Скриншот: Instagram

А вот в этом году Сигал и вовсе закатил вечеринку в Москве, куда пришли звезды-рашисты, в том числе российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Кстати, у Сигала тоже есть гражданство РФ.

Скриншот: Telegram

О войне Сигал, конечно же молчит. А, кстати, он же теперь "партийный" – год назад вступил в партию "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Жерар Депардье

Далее по списку Жерар Жепардье. Еще одни гражданин РФ и "любимчик" российской публики. Один из немногих, кто публично высказался против войны в Украине и осудил действия Путина.

В апреле этого года Депардье сказал:

Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые бесчинства своих лидеров, таких как Владимир Путин, – высказался Жерар Депардье.

Правление Путина Жерар назвал "сумасшедшим", за что в РФ, конечно же, быстренько решили лишить актера "драгоценного" гражданства, которое он получил в 2013 году.

Интересный факт: в 2015 году Украина внесла Жерара Депардье в черный список, закрыв ему въезд на пять лет, в частности из-за его высказываний, в которых актер отрицал существование независимой Украины и считал нашу страну частью РФ. Сам Депардье не возражал, что делал такие высказывания и с удовольствием говорил о своих дружеских отношениях с Путиным.

Жерар Депардье – против войны в Украине
Жерар Депардье – против войны в Украине / Фото: Getty Images

Патрисия Каас

Патрисия Каас – французская певица, которая не один раз выступала на различных концертах и мероприятиях в Кремле. Российская публика ее знает и любит.

Патрисия Каас прокомментировала войну в Украине
Патрисия Каас прокомментировала войну в Украине

Вот еще парочка фактов:

  • в 2008 году совместно с российской группой Uma2rmaN Патрисия исполнила песню "Не позвонишь" на русском языке, но первый куплет на французском, — её первая современная русскоязычная песня;
  • ранее на своих концертах она исполняла по-русски песню "Очи чёрные";
  • Каас также исполняла по-русски "Мне нравится, что Вы больны не мной...".

Что Патрисия говорит о войне? Россию артистка публично не признает агрессором, однако в своем Instagram-профиле она опубликовала серию фото с украинскими детьми в бомбоубежищах и другие фото войны.

Мое сердце разбито, – подписала снимки Каас.

Артистка убрала возможность комментировать этот пост.

Скриншот: Instagram

Лара Фабиан

Кще одна любимица российской аудитории, в репертуаре которой также есть песни на русском – Лара Фабиан. В Украине тоже было много поклонников Лары, которые с удовольствием ходили на ее концерты.

Более того, у Фабиан были запланированы два выступления в Одессе в октябре этого года.

Скриншот: viagogo.com

Но о войне канадская артистка молчит – ни в одной из соцсетей певицы нет ни слова о происходящем в Украине.

Лара Фабиан не комментирует войну в Украине
Лара Фабиан не комментирует войну в Украине

Несмотря на это многие мировые знаменитости поддержали Украину в это тяжелое время. И тех, кто говорит, намного больше тех, кто молчит. Ведь главное – это не молчать и не дать забыть миру об ужасе, происходящем в нашей стране.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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