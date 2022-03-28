Главная категория Оскара 2022: назван лучший фильм года

На сцене театра "Долби" в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Оскар". В этом году мероприятие, кроме традиционного духа гламура, ознаменовалось также большой поддержкой звезд, которые проявляют солидарность с украинцами из-за российского вторжения. О знаменитых людях с большим сердцем мы писали ранее, а сейчас раскроем главную интригу вечера: какой фильм получил "Оскар" в 2022 году.
Полный список номинантов на "Оскар" вы можете посмотреть по ссылке. Отдельно остановимся на "Лучшем фильме".
Номинанты в категории "Лучший фильм"
- "Белфаст"
- "CODA: Ребёнок глухих родителей"
- "Не смотрите наверх"
- "Сядь за руль моей машины"
- "Дюна"
- "Король Ричард"
- "Лакричная пицца"
- "Аллея кошмаров"
- "Власть пса"
- "Вестсайдская история"
Отметим, что в этом году лидером по числу номинаций стал фильм "Власть пса", который представлен сразу в 12 категориях. На втором месте "Дюна" с 10 номинациями. По 8 номинаций у "Белфаста" и "Вестсайдской истории".
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"Лучший фильм" 2022 на "Оскаре"
Итак, победитель в номинации "Лучший фильм" 2022 года – "CODA: Ребенок глухих родителей"!
Поздравляем победителя и точно рекомендуем к просмотру оскароносный фильм, если вы его еще не успели посмотреть.
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