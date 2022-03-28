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Главная категория Оскара 2022: назван лучший фильм года

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 06:59
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Мы знаем, вы ждали оглашения победителя именно в этой номинации. Смотрите далее, какой фильм получил "Оскар"-2022
Это фильм, который в этом году надо посмотреть всем
Это фильм, который в этом году надо посмотреть всем / Фото: открытые источники

На сцене театра "Долби" в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Оскар". В этом году мероприятие, кроме традиционного духа гламура, ознаменовалось также большой поддержкой звезд, которые проявляют солидарность с украинцами из-за российского вторжения. О знаменитых людях с большим сердцем мы писали ранее, а сейчас раскроем главную интригу вечера: какой фильм получил "Оскар" в 2022 году.

Полный список номинантов на "Оскар" вы можете посмотреть по ссылке. Отдельно остановимся на "Лучшем фильме".

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"Оскар"-2022 / фото pixabay.com

Номинанты в категории "Лучший фильм"

  • "Белфаст"
  • "CODA: Ребёнок глухих родителей"
  • "Не смотрите наверх"
  • "Сядь за руль моей машины"
  • "Дюна"
  • "Король Ричард"
  • "Лакричная пицца"
  • "Аллея кошмаров"
  • "Власть пса"
  • "Вестсайдская история"
кадр из фильм "CODA: Ребенок глухих родителей"

Отметим, что в этом году лидером по числу номинаций стал фильм "Власть пса", который представлен сразу в 12 категориях. На втором месте "Дюна" с 10 номинациями. По 8 номинаций у "Белфаста" и "Вестсайдской истории".

"Лучший фильм" 2022 на "Оскаре"

Итак, победитель в номинации "Лучший фильм" 2022 года – "CODA: Ребенок глухих родителей"!

Поздравляем победителя и точно рекомендуем к просмотру оскароносный фильм, если вы его еще не успели посмотреть.

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Напоминаем, самые свежие новости вы можете найти в нашем Telegram-канале – там мы круглосуточно информируем вас обо всех событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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