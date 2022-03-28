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Головна категорія Оскара 2022: названо найкращий фільм року

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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28 березня, 06:59
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Ми знаємо, ви чекали оголошення переможця саме у цій номінації. Дивіться далі, який фільм отримав "Оскар"
Це фільм, який у цьому році треба подивитися кожному
Це фільм, який у цьому році треба подивитися кожному / Фото: открытые источники

На сцені театру "Долбі" у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії "Оскар". Цьогорічний захід, окрім традиційного духу гламуру, ознаменувався також великою підтримкою зірок, які виявляють солідарність із українцями через російське вторгнення. Про знаменитих людей з великим серцем ми писали раніше, а зараз розкриємо головну інтригу вечора: який фільм отримав "Оскар" у 2022 році.

Повний список номінантів на "Оскар" ви можете переглянути за посиланням. Окремо зупинимося на "Найкращому фільмі".

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"Оскар"-2022 / фото pixabay.com

Номінанти у категорії "Найкращий фільм"

  • "Белфаст"
  • "CODA: У ритмі серця"
  • "Не дивіться нагору"
  • "Сядь за кермо моєї машини"
  • "Дюна"
  • "Король Річард"
  • "Лакрична піца"
  • "Алея кошмарів"
  • "У руках пса"
  • "Вестсайдська історія"
кадр з фільму "CODA: Дитина глухих батьків"

Зазначимо, що цього року лідером за кількістю номінацій став фільм "У руках пса", який представлений одразу у 12 категоріях. На другому місці "Дюна" з 10 номінаціями. По 8 номінацій у "Белфасту" та "Вестсайдській історії".

"Найкращий фільм" 2022 на "Оскарі"

Отже, переможець у номінації "Найкращий фільм" 2022 року - "CODA: У ритмі серця"

Вітаємо переможця та точно рекомендуємо до перегляду оскароносний фільм, якщо ви його ще не встигли подивитися.

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Нагадуємо, найсвіжіші новини ви можете знайти у нашому Telegram-каналі – там ми цілодобово інформуємо вас про всі події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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