Головна категорія Оскара 2022: названо найкращий фільм року

На сцені театру "Долбі" у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії "Оскар". Цьогорічний захід, окрім традиційного духу гламуру, ознаменувався також великою підтримкою зірок, які виявляють солідарність із українцями через російське вторгнення. Про знаменитих людей з великим серцем ми писали раніше, а зараз розкриємо головну інтригу вечора: який фільм отримав "Оскар" у 2022 році.
Повний список номінантів на "Оскар" ви можете переглянути за посиланням. Окремо зупинимося на "Найкращому фільмі".
Номінанти у категорії "Найкращий фільм"
- "Белфаст"
- "CODA: У ритмі серця"
- "Не дивіться нагору"
- "Сядь за кермо моєї машини"
- "Дюна"
- "Король Річард"
- "Лакрична піца"
- "Алея кошмарів"
- "У руках пса"
- "Вестсайдська історія"
Зазначимо, що цього року лідером за кількістю номінацій став фільм "У руках пса", який представлений одразу у 12 категоріях. На другому місці "Дюна" з 10 номінаціями. По 8 номінацій у "Белфасту" та "Вестсайдській історії".
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"Найкращий фільм" 2022 на "Оскарі"
Отже, переможець у номінації "Найкращий фільм" 2022 року - "CODA: У ритмі серця"
Вітаємо переможця та точно рекомендуємо до перегляду оскароносний фільм, якщо ви його ще не встигли подивитися.
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