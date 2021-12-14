Отец Дэвида Бекхэма женился во второй раз: как прошла свадьба 73-летнего отца футболиста

Семья Бекхэм доказала, что для любви, как и для женитьбы, возраст не имеет значения. 73-летний отец футболиста пригласил сына быть шафером на его свадьбе

Отец Дэвида Бекхэма женился / Фото: instagram.com/davidbeckham

Пока все поклонники семейства Бекхэм ожидали увидеть другую свадьбу – сына Дэвида и Виктории, Бруклина и его девушки Николы Пельтц, которую пришлось отменить из-за пандемии, отец футболиста тоже решил жениться. Об этом сообщает The Sun.

73-летний Тэд Бекхэм и его 62-летняя возлюбленная Хиллари познакомились в 2019 году на благотворительном мероприятии. Романтические отношения между парой завязались очень быстро и уже через год они объявили о помолвке. Для Тэда и Хиллари этот брак стал вторым.

Реклама

Дэвид Бекхэм стал шафером на свадьбе у отца / Фото: The Sun

Дэвид Бекхэм на церемонии исполнил почетную миссию и был шафером отца.

После свадьбы Тэд и Хиллари планируют отправиться в медовый месяц за границу. Точное место для его проведения они не сообщают.

Реклама

Отец Бекхэма Тэд и его невеста Хиллари / Фото: The Sun

Известно, что на торжественном мероприятии присутствовали все члены семьи Бекхэм, в том числе Виктория и дети футболиста. Однако, на церемонию не смог приехать старший сын Дэвида и Виктории Бруклин, он сейчас находится в США.

Другие новости о звездах: