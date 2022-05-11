Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Кекелия беременна

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Ой, как неудобно получилось: рашисты обиделись на Филиппа Киркорова из-за поездки на Евровидение

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 мая, 11:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хотя и РФ не допустили на "Евровидение-2022", но путинист Киркоров исподтишка пробрался на конкурс. И вот теперь артиста обливают грязью его же единомышленники-рашисты
Путуниста Филиппа Киркорова облили грязью в Сети
Путуниста Филиппа Киркорова облили грязью в Сети / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров неожиданно появился в Турине якобы по "эксклюзивному приглашению" организаторов песенного конкурса, несмотря на отстранение от участия артистов из России.

По специальному приглашению за заслуги и вклад в "Евровидение". Я не мог себе позволить не принять это приглашение и не приехать сюда абсолютно независимым гостем организаторов этого мероприятия, – хвастался певец-путунист в Instastories.

Киркоров приехал на "Евровидение-2022"
Киркоров приехал на "Евровидение-2022" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Реклама

Также Филипп отметил, что организаторы выделили ему специальную VIP-ложу, а болеет он в этом году за Грецию, которая, кстати, прошла в финал.

Но, похоже, что российским фанатам-"патриотам" Киркорову не очень понравилось, что он "поехал в Европу, где россиян послали".

В комментариях под Insta-постом Филиппа, где он хвастался тем, что приехал в Италию, фолловеры оставили возмутительные комментарии:

Реклама
  • Он повсюду, и там, где его никто не звал и не ждет.
  • Ну Филипп остановись.
  • Ни процента сомнения не было, что Киркоров будет на "Евровидении".
  • Считаю, что об этом конкурсе нужно забыть.
  • Наших не допустили, а вы там что забыли? Это ваш патриотизм?
  • Зачем ехать туда, откуда послали?
  • Свой среди чужих, туда тебе дорога.
  • Очень некрасиво, Филипп, с вашей стороны. Солдаты гибнут за вашу ж*пу, а вы.
  • Какого хр*на? Он не под санкциями?
  • Вас вытолкнули, а вы претесь, патриот вы наш.
  • Филипп, его никто не звал, он сам прилип.
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Наверное, скоро Киркорову придется извиниться перед своими фанатами за поездку за границу, как недавно перед верующими за танцы на перевернутом кресте. Что-то в последнее время Филиппу совсем не везет, вероятно, совесть его все-таки грызет из-за поддержки кровавого путинского режима и замалчивания войны в Украине, которую развязала РФ.

К слову, 10 мая в Турине прошел первый полуфинал "Евровидения-2022". Если вы его пропустили, то рекомендуем посмотреть нашу текстовую онлайн-трансляцию и узнать все, что нужно.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять