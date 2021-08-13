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Падчерица Эминема объявила себя небинарной персоной и попросила называть ее Стиви

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
13 августа, 15:50
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19-летняя Уитни Лэйн – дочь бывшей супруги Эминема – просит обращаться к ней и в женском, и в мужском роде, а также во множественном числе
Дочка Эминема объявила себя небинарной персоной
Дочка Эминема объявила себя небинарной персоной / Фото: YouTube

В своем TikTok Уитни, а теперь уже Стиви, опубликовала видео, наглядно демонстрирующее все метаморфозы, происходившие с ребенком.

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@st0nedc0w

forever growing and changing <3 ##greenscreen##genderfluid##bi##life

original sound – THXOC

Свой путь к небинарности Стиви сопровождает хэштегами #genderfluid, #bi и #nonbinary.

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Небинарность – это обобщающий термин для людей, чья гендерная идентичность не ограничивается только понятием "мужчина" или "женщина" – то есть вне пола или гендера.

Эминем удочерил ребенка своей экс-супруги Ким Скотт в 2005 году. Биологоческий отец девочки скончался в прошлом году в возрасте 40 лет.

На днях стало известно, что 30 июля Ким Скотт попала в больницу после попытки покончить с собой. В 2015 году она попала в аварию, что, как выяснилось позже, также было попыткой суицида.

В прошлом году в дом Эминема ворвался неизвестный и угрожал убить рэпера. Музыкант вывел злоумышленника из дома, передав его охране.

Выяснилось, что Мэттью Хьюз попал в дом рэпера разбив окно кирпичом. Задержанный также называл себя другом Эминема, проживающим поблизости.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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