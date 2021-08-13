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Пасербиця Емінема оголосила себе небінарною особою і попросила називати її Стіві

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
13 серпня, 15:50
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19-річна Вітні Лейн – дочка колишньої дружини Емінема – просить звертатися до неї і в жіночому, і в чоловічому роді, а також у множині
Дочка Емінема оголосила себе небінарною персоною
Дочка Емінема оголосила себе небінарною персоною / Фото: YouTube

У своєму TikTok Вітні, а тепер вже Стіві, опублікував відео, яке наочно демонструє всі метаморфози, що відбувалися з дитиною.

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@ st0nedc0w

forever growing and changing <3 ##greenscreen ##genderfluid ##bi ##life

original sound – THXOC

Свій шлях до небінарності Стіві супроводжує хештегом #genderfluid, #bi і #nonbinary.

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Небінарність – це узагальнюючий термін для людей, чия гендерна ідентичність не обмежується тільки поняттям "чоловік" або "жінка" – тобто поза статтю або гендеру.

Емінем удочерив дитину своєї екс-дружини Кім Скотт в 2005 році. Біологоческій батько дівчинки помер в минулому році у віці 40 років.

Кім Скотт та Емінем / Фото: скріншот з відео

Днями стало відомо, що 30 липня Кім Скотт потрапила до лікарні після спроби накласти на себе руки. У 2015 році вона потрапила в аварію, що, як з'ясувалося пізніше, також було спробою суїциду.

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В минулому році в будинок Емінема увірвався невідомий і погрожував вбити репера. Музикант вивів зловмисника з дому, передавши його охороні.

З'ясувалося, що Меттью Гьюз потрапив в будинок репера розбивши вікно цеглою. Затриманий також називав себе другом Емінема, зо живе поблизу.

Як знаменитості переживають розставання, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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