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Переобулась или прозрела? Виктория Боня неожиданно заговорила о войне на Каннском кинофестивале

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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23 мая, 11:16
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Наверное, экс-звезда "Дома-2" чувствует, что ее стране скоро придет конец из-за того, что российские солдаты напали на Украину. И поэтому она решила резко встать на сторону правды. Или же это просто очередной провокационный перформанс...
Виктория Боня все никак не может определиться со своей гражданской позицией
Виктория Боня все никак не может определиться со своей гражданской позицией / Фото: instagram.com/victoriabonya

Совсем недавно Виктория Боня шутила над санкциями для России и над нарастающими дефицитами в стране-агрессоре. Теперь же, вероятно, телеведущая осознала весь масштаб происходящего в ее стране из-за войны, которую развязали путинские марионетки в Украине.

На днях Боня появилась на Каннском кинофестивале-2022 в мужском смокинге, с приклеенными усами и клатчем, на котором написано послание о войне:

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Войны не было бы, если бы мужчины могли рожать, – говорится в месседже Бони.

Боня на Каннском кинофестивале-2022
Боня на Каннском кинофестивале-2022 / Фото: instagram.com/victoriabonya

Впрочем, как выразилась "тюнингованная красавица", ее попросили уйти с красной дорожки мероприятия из-за провокационного образа. Как выразилась телеведущая в Instagram, охрана объяснила ей, что такой выход привлечет внимание СМИ.

Сегодня меня попросили уйти с красной дорожки Каннского кинофестиваля. Так как я законопослушный гражданин, я ушла! Мне не хотелось прорываться туда украдкой, пряча свой клатч, я шла с гордо приподнятой головой. Мне сказали, если я выйду к прессе, то будет слишком много публикаций в прессе. Это все, чем мне аргументировали отказ выйти к фотографам, – написала Виктория Боня.

Скриншот Instagram

Впоследствии оскорбленная Боня заявила, что этот посыл был от всех российских женщин, которые, по ее словам, не хотят войны и не несут ответственности за происходящее.

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Сама женщина – это символ жизни, мира и любви, и пожалуйста воспринимайте нас именно так! – высказалась Виктория.

Скриншот Instagram

Честно говоря, неубедительный месседж от Виктории Бони. Ведь она так и не осудила Кремль за развязанную войну и не призвала своих граждан жестче противостоять Путину.

Очевидно, телеведущая в истерике от того, что РФ идет ко дну, и поэтому отчаянно пытается удержаться на плаву и снять с себя, как россиянки, ответственность за свою страну-террористку.

Кстати, Игорь Кондратюк раз и навсегда развенчал миф о "хороших россиянах". Продюсер объяснил, что не так с российскими оппозиционерами и почему им не следует верить.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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