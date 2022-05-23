Переобулась или прозрела? Виктория Боня неожиданно заговорила о войне на Каннском кинофестивале

Наверное, экс-звезда "Дома-2" чувствует, что ее стране скоро придет конец из-за того, что российские солдаты напали на Украину. И поэтому она решила резко встать на сторону правды. Или же это просто очередной провокационный перформанс...

Виктория Боня все никак не может определиться со своей гражданской позицией / Фото: instagram.com/victoriabonya

Совсем недавно Виктория Боня шутила над санкциями для России и над нарастающими дефицитами в стране-агрессоре. Теперь же, вероятно, телеведущая осознала весь масштаб происходящего в ее стране из-за войны, которую развязали путинские марионетки в Украине.

На днях Боня появилась на Каннском кинофестивале-2022 в мужском смокинге, с приклеенными усами и клатчем, на котором написано послание о войне:

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Войны не было бы, если бы мужчины могли рожать, – говорится в месседже Бони.

Боня на Каннском кинофестивале-2022 / Фото: instagram.com/victoriabonya

Впрочем, как выразилась "тюнингованная красавица", ее попросили уйти с красной дорожки мероприятия из-за провокационного образа. Как выразилась телеведущая в Instagram, охрана объяснила ей, что такой выход привлечет внимание СМИ.

Сегодня меня попросили уйти с красной дорожки Каннского кинофестиваля. Так как я законопослушный гражданин, я ушла! Мне не хотелось прорываться туда украдкой, пряча свой клатч, я шла с гордо приподнятой головой. Мне сказали, если я выйду к прессе, то будет слишком много публикаций в прессе. Это все, чем мне аргументировали отказ выйти к фотографам, – написала Виктория Боня.

Скриншот Instagram

Впоследствии оскорбленная Боня заявила, что этот посыл был от всех российских женщин, которые, по ее словам, не хотят войны и не несут ответственности за происходящее.

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Сама женщина – это символ жизни, мира и любви, и пожалуйста воспринимайте нас именно так! – высказалась Виктория.

Скриншот Instagram

Честно говоря, неубедительный месседж от Виктории Бони. Ведь она так и не осудила Кремль за развязанную войну и не призвала своих граждан жестче противостоять Путину.

Очевидно, телеведущая в истерике от того, что РФ идет ко дну, и поэтому отчаянно пытается удержаться на плаву и снять с себя, как россиянки, ответственность за свою страну-террористку.

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