Певица Глюкоза считает, что детям должны разрешать курить в школе

Российская артистка рассказала, что ее несколько раз вызывали в школу из-за того, что 14-летняя дочь Глюкозы курит. У звездной мамы на это есть свой аргумент

Певица Глюкоза предложила оборудовать курилки в школах / Фото: instagram.com/glukozamusic

Дочь Глюкозы – Лиду – уже дважды выгоняли из школы за курение. При этом певица считает, что больше всех из всей компании ее дочери достается именно Лиде.

Об этом Глюкоза сообщила в подкасте YouTube-блогера Эльдара Джарахова. Звезда объяснила, почему дети курят в школе – других мест для этого они не находят.

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Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого, – заявила Певица в интервью.

К слову, сама Глюкоза в подростковом возрасте попала в СИЗО из-за наркотиков. В 15 лет она встречалась с молодым человеком, который занимался распространением запрещенных веществ.

Что известно о семье Глюкозы

Настоящее имя певицы – Наталья Ионова. У нее две дочери – Лидия и Вера – от Александра Чистякова.

Глюкоза со своей старшей дочерью Лидией / Фото: instagram.com/glukozamusic

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Также артистка воспитывает сына своего мужа от первого брака. Мальчика зовут Александр, он учится в Англии.

Старшая дочь Глюкозы строит карьеру певицы. Девочка выступает под псевдонимом LIDUS. Она участвовала в российском шоу "Голос.Дети". Сама же Наталья призналась в одном интервью, что никак не влияла на решение своей дочери стать артисткой.

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