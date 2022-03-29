Пока Наташа Королева молчит о войне в Украине, ее сестра постит фото из Киева

Наташа Королева из тех артистов, кто делает вид, что в Украине нет войны

Сестра Наташи Королевой показала фото из Киева / Фото: Instagram

После вторжения России в Украину Наташа Королева пропала из соцсетей. Она месяц ничего не постила, поговаривали, что певица уехала в США. На днях певица это опровергла и рассказала, что она в находится в Питере. Больше певица ничего не сказала.

В отличии от Наташи Королевой, ее сестра Ирина Осауленко активно у себя в соцсетях рассказывает о войне в Украине. А теперь сестра певица решила показать несколько фото из Киева, сделанных в прошлом году.

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Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, Ирина Осауленко – старшая сестра Наташи Королевой. Когда-то Ирина была популярной певицей. Она выступала под псевдонимом Руся. Сестра Королевой добровольно отказалась от своей карьеры в шоу-бизнесе после смерти своего сына Владимира. Сейчас Ирина живет в США.

К слову, есть в семье Наташи Королевой и поклонники "русского мира". Муж певицы Тарзан поддерживает российскую агрессию.

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