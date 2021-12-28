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Пополневшая Бузова показала, как выглядит в пикантном белье экс-возлюбленной Тимати

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
28 декабря, 07:36
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Российская телеведущая получила красно-черный кружевной подарок, которым сразу же похвасталась перед фолловерами
Ольга Бузова примерила нижнее белье от Анастасии Решетовой.
Ольга Бузова примерила нижнее белье от Анастасии Решетовой. / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова, которая на днях помахала средним пальцем перед камерой, снова опубликовала в Сети пикантные кадры. На этот раз она показала и примерила нижнее белье от экс-любимой Тимати – Анастасии Решетовой.

Звезда много времени уделила процессу распаковки подарка и его осмотру. Сначала Бузова долго рассматривала заветную коробочку и удивлялась ее оформлению. А потом, наконец-то, не сдерживая восхищения, она доставала каждый элемент черно-красного комплекта, демонстрируя его на камеру.

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Скриншот instagram/buzova86
Скриншот instagram/buzova86

Ольга Бузова отметила, что кружевное белье оказалось очень мягким и изящным. Так что артистка не смогла противостоять искушению и примерила обновочки от бывшей Тимати. Конечно, она не смогла не показать фолловерам, как выглядит в таком сексуальном наряде.

Скриншот instagram/buzova86

Так, поверх стрингов Бузова, как и положено, надела юбку из тонкой сетки с подвязками. Более того, телеведущая застегнула ее ремешки вокруг ягодиц и повернулась так, чтобы продемонстрировать всю красоту в кадре.

Скриншот instagram/buzova86

Отметим, что в начале зимы Анастасия Решетова официально объявила о разрешении своей первой коллекции нижнего белья.

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Ранее Ольга Бузова уже появлялась на публику в пикантном белье. Таким образом она хотела показать фигуру хейтерам, которые упрекают ее касательно лишнего веса.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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