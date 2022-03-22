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Пощади не буде! Рашистці Чичериній загрожує п'ять років за ґратами

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22 березня, 23:30
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Путінській активістці рок-співачки Юлії Чичериній загрожує тюремний термін за наругу над державним прапором України
Юлії Чичеріній загрожує в'язниця в Україні
Юлії Чичеріній загрожує в'язниця в Україні / Фото: Instagram

Прихильниці "російського світу" Юлії Чичеріній доведеться відповідати за свої підлі вчинки. Напередодні путінська співачка зрізала прапор України на будівлі мерії в Енергодарі.

Прокуратура України відкрило кримінальне провадження проти решистки. Про це повідомили на офіційній сторінці Офісу Генерального прокурора Facebook.

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При процесуальному керівництві Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України), – каже заява відомства.

Скріншот – Facebook

Відповідно до чинного законодавства, Чичериній за цей злочин загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Однак не слід забувати, що на рахунку путінської співачки є ще кілька серйозних "гріхів". Чичеріна веде відкриту антиукраїнську пропаганду та неодноразово закликала росіян до вбивства українців. Також співачка неодноразово відвідувала окуповані території Криму та Донбасу, а у 2020 році отримала паспорт невизнаної "ЛНР".

Крім того, рашистку давно внесли до бази "Миротворця" та відкрили проти неї ще одну кримінальну справу.

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Нагадаємо, у США оголосили винагороду за голову Юлії Чичеріної у розмірі 50 тисяч доларів.

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