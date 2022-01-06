"Привет медведевско-путинской России": Собчак прокомментировала беспорядки в Казахстане

Звезды не остаются в стороне от протестов в Казахстане и высказывают по этому поводу свои мнения в Сети. Вот и российская телеведущая решила прокомментировать такие беспорядки

Ксения Собчак выразила свое отношение к происходящему в Казахстане. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Уже несколько дней мы наблюдаем нестабильную ситуацию в Казахстане, где ввели чрезвычайное положение, отправили правительство в отставку и идет жестокое столкновение митингующих с силовиками. Многие звезды обратились к казахстанской власти с просьбой принять правильное решение, а к народу – не создавать паники. В то же время Ксения Собчак признается, что происходящее ее завораживает.

В Instagram скандальная блондинка заявила, что власти боятся революции и всегда воспринимают ее как угрозу. Более того, Собчак утверждает, что Казахстан на фоне протестов преподнес российским политикам урок.

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Чем происходящее в Казахстане чревато для россиян? Гайки будут крутить посильнее. Власть боится революции, а революция на пороге всегда рассматривается как: угроза; русское поле экспериментов, где можно что-нибудь нажить; наглядный урок. Урок, который дал нашей политической элите Казахстан: оставить кого-то на кресле и уйти в тень – не вариант; только управлять единолично, – считает телеведущая.

В то же время Ксения Собчак подчеркнула, что она против революций. Но ее завораживает "картина падения империи, какой-то стабильной консервативной системы, которая разрушается в одну секунду".

Я не за, конечно, резко против. Но не могу отвести взгляд. Я недавно была в Алматы, сидела и слушала о великой истории, победах, науке. И вот раз: сорванные погоны, горящие полицейские машины, захваченные аэропорты, – отметила звезда.

Кроме того, Собчак написала, что сценарий с нынешним президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым – это "привет медведевско-путинской России".

В прошлом году жесткий протест был у Лукашенко, а сейчас у Назарбаева (так или иначе он – красная тряпка). А ведь сценарий с нынешним президентом Токаевым – это такой привет медведевско-путинской России. Помню разговоры: "Назарбаев поступил мудро, отошел от власти, стал отцом нации, поставил слабого президента на свое место". И вот его отправили в отставку на третий день протестов, – добавила Ксения.

Напомним, массовые акции протеста в Казахстане продолжаются уже пять дней. Причиной такого беспорядка стало повышение цен на топливо. Вскоре президент страны позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. По словам Токаева, погромы устраивают террористические банды, проходившие подготовку за границей.