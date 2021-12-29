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Проклятие звезд "Один дома": Почему судьбы актеров фильма так трагичны

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
29 декабря, 13:42
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Исполнители главных ролей франшизы, воплощая комедийных персонажей на экране, дарили улыбки поклонникам по всему миру. Но в жизни многие из них оказались несчастны
После съемок в "Один дома" многие актеры столкнулись с жизненными трудностями
После съемок в "Один дома" многие актеры столкнулись с жизненными трудностями / Фото: Getty Images

На протяжении многих лет "Один дома" остается любимым рождественским фильмом миллионов зрителей, но после съемок актеров постигли ужасные события.

Девин Рэтрей – обвинение в домашнем насилии

На этой неделе Девин Рэтрей, сыгравший Базза Маккалистера, сдался полиции после того, как якобы напал на свою девушку во время ссоры.

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44-летнему актеру были предъявлены обвинения в домашнем насилии и нанесении побоев путем удушения, а также в нескольких других преступлениях.

Полиция выдала ордер на арест Рэтрея, но его освободили под залог в размере 25 тысяч долларов. Дэвин далеко не единственный, у кого возникли проблемы с законом с момента выхода фильма.

Актер был арестован за нападение на свою девушку
Актер был арестован за нападение на свою девушку / Фото: Скриншот из Один дома

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Маколей Калкин – злоупотребление наркотиками

В детстве актер сыграл Кевина Маккаллистер, которого случайно оставили дома, в то время как его семья полетела в путешествие во Францию.

После съемок в двух частях "Один дома" Маколей появлялся в других успешных фильмах. Изображая веселого ребенка на экране, в жизни он боролся с переживаниями из-за своих родителей, которые всячески старались заработать на его известности.

В 18 лет он женился на актрисе Рэйчел Милнер, но через два года после свадьбы они расстались.

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Маколей Калкин был арестован за хранение наркотиков
Маколей Калкин был арестован за хранение наркотиков / Фото: Скриншот из Один дома

Калкина также втягивали в сексуальный скандал Майкла Джексона, которого обвиняли в педофилии. Но актер настаивал на том, что исполнитель никогда не насиловал его.

В 2004 году актера арестовали из-за хранения марихуаны и других наркотических веществ. Он был приговорен к одному году условно после того, как признал себя виновным. Позже Маколей отрицал, что когда-либо был зависим от тяжелых наркотиков.

Джон Херд – преследование родных

Джон Херд сыграл любящего отца Кевина Питера Маккалистера. Но в его семейной жизни все оказалось непросто: он был вовлечен в ожесточенную битву со своей женой за сына Джека.

На протяжении 90-х Джон столкнулся с рядом правонарушений и был признан виновным в незаконном проникновении в дом своей бывшей супруги. Также его обвинили в нападении после того, как он преследовал и ударил экс-возлюбленную и ее нового партнера.

Актер скончался на 71-м году жизни после сердечного приступа
Актер скончался на 71-м году жизни после сердечного приступа / Фото: Скриншот из Один дома

Со временем жизнь актера наладилась, он женился во второй раз. В новом браке у него родились двое детей – Макс и Анника, но в 2017 году сын Херда умер.

Шесть месяцев спустя 71-летний Джон был найден мертвым в гостиничном номере. Оказалось, что у него случился сердечный приступ со смертельным исходом.

Киран Калкин – тяжелое детство

Мало кто знает, что младший брат Маколея Калкина Киран снялся в первых двух фильмах "Один дома".

Однако на пути к славе он столкнулся с огромными трудностями из-за своего отца, который, по словам звезды, "не был хорошим человеком".

Я никогда не смотрел на него как на папу. На самом деле ему здесь не место, и когда он, наконец, ушел навсегда, это имело смысл, – сказал Киран The Hollywood Reporter.

Актер рассказал о своем тяжелом детстве
Актер рассказал о своем тяжелом детстве / Фото: Скриншот из Один дома

Он рассказывал, что однажды его отец пропал на три месяца, оставив их мать одну заботиться о детях. В итоге они расстались в 1995 году, когда Кирану было 13 лет.

Слова знаменитости подтвердил его брат, который рассказал, что папа "физически и морально" оскорблял их и "завидовал" их успеху.

Джон Кэнди – трагическая ранняя смерть

Джон Кэнди сыграл короткую роль в фильме "Один дома" в роли гастролирующего музыканта Гаса Полински, который помог маме Кэвина найти его.

Актер скончался через четыре года после выхода фильма. В возрасте 43 лет его нашли мертвым в постели на следующий день после завершения съемок в очередной комедии.

Комедийная легенда преждевременно скончался в возрасте 43 лет
Комедийная легенда преждевременно скончался в возрасте 43 лет / Фото: Скриншот из Один дома

Преждевременная смерть Джона случилась от сердечного приступа – на протяжении всей своей жизни он боролся с лишним весом, много пил и выкуривал по пачке сигарет в день.

Также есть версия, что он пристрастился к кокаину, после того, как стал известным.

Робертс Блоссом – одинокая старость

Робертс Блоссом запомнился поклонникам в роли устрашающего соседа Кевина, Старика Марли.

Последний раз он появлялся на экранах в 1995 году, когда получил роль в фильме "Быстрые и мертвые". Немного позже у Робертса появились проблемы со здоровьем, и он переехал жить в дом престарелых.

Семью Робертса Блоссома поразила череда трагедий
Семью Робертса Блоссома поразила череда трагедий / Фото: Скриншот из Один дома

Актер скончался после инсульта в 2011 году в возрасте 87 лет, а три года спустя его единственный сын Майкл умер от рака.

Недавно мы показали, как бы выглядело жилище Маккаллистеров, если бы "Один дома" сняли в Украине.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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