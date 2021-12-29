Прокляття зірок "Один вдома": Чому долі акторів фільму такі трагічні

Виконавці головних ролей франшизи, втілюючи комедійних персонажів на екрані, дарували посмішки численним шанувальникам у всьому світі. Але в житті багато хто з них виявився нещасним

Після зйомок в "Один будинку" багато акторів зіштовхнулися з життєвими труднощами / Фото: Getty Images

Протягом багатьох років "Один удома" залишається улюбленим різдвяним фільмом мільйонів глядачів, але після зйомок акторів спіткали жахливі події.

Девін Ретрей – звинувачення у домашньому насильстві

Цього тижня Девін Ретрей, який зіграв Базза Маккалістера, здався поліції після того, як нібито напав на свою дівчину під час сварки.

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44-річному актору було пред'явлено звинувачення в домашньому насильстві та завданні побоїв шляхом удушення, а також у кількох інших злочинах.

Поліція видала ордер на арешт Ретрея, але його звільнили під заставу у розмірі 25 тисяч доларів. Девін далеко не єдиний у кого виникли проблеми із законом з моменту виходу фільму.

Актора заарештували за напад на свою дівчину / Фото: Скріншот із Один вдома

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Маколей Калкін – зловживання наркотиками

У дитинстві актор зіграв Кевіна Маккаллістер, якого випадково залишили вдома, тоді як його родина полетіла у подорож до Франції.

Після зйомок у двох частинах "Один будинок" Маколей з'являвся в інших успішних фільмах. Зображуючи веселу дитину на екрані, у житті вона боролася з переживаннями через своїх батьків, які всіляко намагалися заробити на її популярності.

У 18 років він одружився з акторкою Рейчел Мілнер, але через два роки після весілля вони розлучилися.

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Маколей Калкіна заарештували за зберігання наркотиків / Фото: Скріншот із Один вдома

Калкіна також втягували у сексуальний скандал Майкла Джексона, якого звинувачували у педофілії. Але актор наполягав на тому, що виконавець ніколи не ґвалтував його.

2004 року актора заарештували через зберігання марихуани та інших наркотичних речовин. Він був засуджений одного року умовно після того, як визнав себе винним. Пізніше Маколей заперечував, що будь-коли був залежний від важких наркотиків.

Джон Херд – переслідування рідних

Джон Херд зіграв люблячого батька Кевіна Пітера Маккалістера. Але в його сімейному житті все виявилося непросто: він був залучений до запеклої битви зі своєю дружиною за сина Джека.

Протягом 90-х Джон зіткнувся з низкою правопорушень і був визнаний винним у незаконному проникненні до будинку своєї колишньої дружини. Також його звинуватили в нападі після того, як він переслідував та вдарив екс-кохану та її нового партнера.

Актор помер на 71-му році життя після серцевого нападу / Фото: Скріншот із Один вдома

Згодом життя актора налагодилося, він одружився вдруге. У новому шлюбі у нього народилися двоє дітей – Макс та Аніка, але у 2017 році син Херда помер.

Через шість місяців 71-річний Джон був знайдений мертвим у готельному номері. Виявилося, що у нього стався серцевий напад із смертельним наслідком.

Кіран Калкін – тяжке дитинство

Мало хто знає, що молодший брат Маколея Калкіна Кіран знявся у перших двох фільмах "Один удома".

Однак на шляху до слави він зіткнувся з величезними труднощами через свого батька, який, за словами зірки, "не був доброю людиною".

Я ніколи не дивився на нього, як на тата. Насправді йому тут не місце, і коли він нарешті пішов назавжди, це мало сенс, – сказав Кіран The Hollywood Reporter.

Актор розповів про своє тяжке дитинство / Фото: Скріншот із Один вдома

Він розповідав, що одного разу його батько зник на три місяці, залишивши їхню матір одну піклуватися про дітей. У результаті вони розлучилися 1995 року, коли Кірану було 13 років.

Слова знаменитості підтвердив його брат, який розповів, що тато "фізично та морально" ображав їх та "заздрив" їхньому успіху.

Джон Кенді – трагічна рання смерть

Джон Кенді зіграв коротку роль у фільмі "Один удома" у ролі гастролюючого музиканта Гаса Полінскі, який допоміг мамі Кевіна знайти його.

Актор помер за чотири роки після виходу фільму. У віці 43 років його знайшли мертвим у ліжку наступного дня після завершення зйомок у черговій комедії.

Комедійна легенда передчасно помер у віці 43 років / Фото: Скріншот із Один вдома

Передчасна смерть Джона трапилася від серцевого нападу – протягом усього свого життя він боровся із зайвою вагою, багато пив і викурював по пачці цигарок на день.

Також є версія, що він пристрастився до кокаїну після того, як став відомим.

Робертс Блоссом – самотня старість

Робертс Блоссом запам'ятався шанувальникам у ролі жахливого сусіда Кевіна, Старого Марлі.

Востаннє він з'являвся на екранах у 1995 році, коли отримав роль у фільмі "Швидкі та мертві". Трохи пізніше у Робертса з'явилися проблеми зі здоров'ям, і він переїхав жити до будинку для людей похилого віку.

Сім'ю Робертса Блоссома вразила низка трагедій / Фото: Скріншот із Один вдома

Актор помер після інсульту в 2011 році у віці 87 років, а через три роки його єдиний син Майкл помер від раку.

Нещодавно ми показали, як би виглядало житло Маккаллістерів, якби "Один будинки" зняли в Україні.