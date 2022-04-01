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Рашистка Ксения Бородина назвала рэпера Face предателем из-за его поддержки Украины

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 18:54
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Звезда "Дома-2" до сих пор отмалчивается о войне в Украине, но при этом не забывает критиковать тех коллег, которые активно помогает украинскому народу
Ксения Бородина назвала рэпера Face предателем
Ксения Бородина назвала рэпера Face предателем / Фото: Instagram

Телеведущая Ксения Бородина пока ни слова не сказала о войне в Украине, но зато успела пожаловаться своим поклонникам на резко поднявшиеся в РФ цены.

Также российская звезда не упустила возможности раскритиковать рэпера Face, который в отличии от нее четко дал понять, что не хочет способствовать войне.

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Бородина в своем Telegram-канале высказалась насчет последнего интервью музыканта Юрию Дудю. В нем Face рассказал о том, что сейчас стыдится быть русским и всячески старается помочь украинцам.

Телеведущую возмутило то, что музыкант "предал родину", да еще и надел свитшот с надписью "Я ненавижу Москву".

Ты имеешь право на любую боль, сопереживание, на эмоции и чувства, на позицию любую, но так противно смотреть на это лицемерие и предательство. Интервью сильно отличается от первого, про это даже спорить не стану, где-то умнее стал точно. Но ты писал текст про Родину, а теперь решил убежать в Америку, что очевидно, поэтому надо с**ть Родину, – написала Бородина.

Скриншот

Напомним, что сама Бородина была жестко раскритикована поклонниками из-за фото на танке в военной форме РФ за день до нападения России на Украину.

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Мария Коробова
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