Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Потапу загрожують

Вілліс хворий

Злата заручена?

Нетребко отямилася

Еністон + Пітт

НеАнгели помирилися
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Рашистка Ксенія Бородіна назвала репера Face зрадником через його підтримку України

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 квітня, 18:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірка "Дома-2" досі відмовчується про війну в Україні, але не забуває критикувати тих колег, які активно допомагає українському народу
Ксенія Бородіна назвала репера Face зрадником
Ксенія Бородіна назвала репера Face зрадником / Фото: Instagram

Телеведуча Ксенія Бородіна поки ні слова не сказала про війну в Україні, зате встигла поскаржитися своїм шанувальникам на ціни, що різко піднялися в РФ.

Також російська зірка не проґавила можливості розкритикувати репера Face, який на відміну від неї чітко дав зрозуміти, що не хоче сприяти війні.

Реклама

Бородіна у своєму Telegram-каналі висловилася щодо останнього інтерв'ю музиканта Юрія Дудю. У ньому Face розповів про те, що нині соромиться бути росіянином та всіляко намагається допомогти українцям.

Телеведучу обурило те, що музикант "зрадив батьківщину", та ще й надів світшот із написом "Я ненавиджу Москву".

Ти маєш право на будь-який біль, співпереживання, на емоції та почуття, на позицію будь-яку, але так гидко дивитися на це лицемірство та зраду. Інтерв'ю сильно відрізняється від першого, про це навіть сперечатися не стану, десь розумнішим став точно. Але ти писав текст про Батьківщину, а тепер вирішив втекти в Америку, що очевидно, тому треба с**ть Батьківщину, – написала Бородіна.

Скріншот

Нагадаємо, що сама Бородіна була жорстко розкритикована шанувальниками через фото на танку у військовій формі РФ за день до нападу Росії на Україну.

Реклама

Також зазначимо, що найсвіжіші новини та оновлення ви можете знайти у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти