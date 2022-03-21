Российский комик угрожал целостности США: в Сети призвали, чтобы он ответил за это

В Сети вспомнили старое видео комика Алексея Щербакова

В Сети вспомнила видео Алексея Щербакова, где он оскорбляет американцев / Фото: Instagram

Комик Алексей Щербаков, отдыхая как-то в Америке пожаловался, что его не пустили в парк аттракционов в Санта-Монике. При этом он обратил внимание, что афроамериканцы проходили без проблем.

Нас не пустили, негров пустили. Ничего, Володя приготовил вам подарок. Скоро этого всего не будет здесь, – заявлял комик.

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Это видео вспомнила афроукраинка Бетти, которая является одной из участниц хип-хоп группы FOR SHO. Она призвала власти США обратить внимание на эти высказывания комика.

Обращаюсь к американскому правительству! Гражданин российской федерации Щербаков Алексей Сергеевич, находясь на территории США оскорбительно и шовинистически высказывается по отношению к темнокожему населению США и угрожает целостности США, ссылаясь на своего президента.

Данный человек является инфлюенсером в России и транслирует расисткие настрои, находясь в США. Прошу рассмотреть данный кейс и принять меры.

Сам Щербаков пока не очень активен в соцсетях. К слову, о войне в Украине он решил молчать.

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