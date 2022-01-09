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Російський тіктокер-мільйонник Мілохін не зміг потрапити до України: "Я – ворог"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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9 січня, 12:56
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20-річний Даня Мілохін прилетів до України, сподіваючись потусуватися в Києві, просидів в аеропорту кілька годин і був відправлений назад до своєї країни
Даня Мілохін не зміг потрапити до Києва
Даня Мілохін не зміг потрапити до Києва / Фото: instagram.com/danya_milokhin

Так, після прильоту в український аеропорт Даня Мілохін, якого люблять усі маленькі користувачки TikTok, не пройшов фейс-контроль співробітників прикордонної служби. Його назвали "ворогом країни" та відмовили у в'їзді в Україну.

Про це Мілохін, який летів з РФ з пересадками, розповів своїм підписникам у Instagram.

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Чуваки, мене не впустили. Я ворог. Нас назад розвернули, – сказав Даня у сторіс.

Даню Мілохіна не пустили в Україну / Скриншот: instagram.com/stories/danya_milokhin

У коментарях під новим фото юного тіктокера його фоловери обговорюють причину, через яку його не пустили в Україну:

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  • "Чому не впустили, відома причина?"
  • "Хіба він був у Криму? Це начебто зараз основна причина, через яку не впускають…"
  • "Як можна визначити, чи була людина в Криму, якщо в паспорті позначок не робиться"
  • "Ви думаєте, СБУ не має бази, в якій все фіксується (це про відвідували Крим)"

Даню Мілохіна не пустили в Україну / Скриншот: instagram.com/danya_milokhin

Хто такий Даня Мілохін

Популярним у TikTok він став завдяки ліпсінк відео, коолабораціям та челенджам. Незабаром він приєднався до інших тіктокерів у Dream Team House – російський аналог американського Hype House.

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Як і багато молодих тіктокерів, Даня вирішив спробувати свої сили в музиці. Перший трек він випустив у 2020-му, записав пісню з Ніколаєм Басковим, Мумієм Тролем, і з того часу його аудиторія лише збільшується.

Напередодні до України не пустили російського актора, який їхав на зйомки.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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