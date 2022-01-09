Російський тіктокер-мільйонник Мілохін не зміг потрапити до України: "Я – ворог"

Так, після прильоту в український аеропорт Даня Мілохін, якого люблять усі маленькі користувачки TikTok, не пройшов фейс-контроль співробітників прикордонної служби. Його назвали "ворогом країни" та відмовили у в'їзді в Україну.
Про це Мілохін, який летів з РФ з пересадками, розповів своїм підписникам у Instagram.
Чуваки, мене не впустили. Я ворог. Нас назад розвернули, – сказав Даня у сторіс.
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У коментарях під новим фото юного тіктокера його фоловери обговорюють причину, через яку його не пустили в Україну:
- "Чому не впустили, відома причина?"
- "Хіба він був у Криму? Це начебто зараз основна причина, через яку не впускають…"
- "Як можна визначити, чи була людина в Криму, якщо в паспорті позначок не робиться"
- "Ви думаєте, СБУ не має бази, в якій все фіксується (це про відвідували Крим)"
Хто такий Даня Мілохін
Популярним у TikTok він став завдяки ліпсінк відео, коолабораціям та челенджам. Незабаром він приєднався до інших тіктокерів у Dream Team House – російський аналог американського Hype House.
Як і багато молодих тіктокерів, Даня вирішив спробувати свої сили в музиці. Перший трек він випустив у 2020-му, записав пісню з Ніколаєм Басковим, Мумієм Тролем, і з того часу його аудиторія лише збільшується.
Напередодні до України не пустили російського актора, який їхав на зйомки.