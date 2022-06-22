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Семью Пугачевой хотят лишить замка: рашисты придумали, кого поселить в доме Примадонны

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 июня, 10:09
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Российские власти отреагировали на антивоенную позицию Аллы Пугачевой и Максима Галкина. В планах – конфискация замка в деревне Грязь
Замок Галкина и Пугачевой хотят конфисковать
Замок Галкина и Пугачевой хотят конфисковать / Фото: instagram.com/maxgalkinru

После внезапного отъезда Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина в Израиль многих стал интересовать вопрос, что же будет с недвижимостью Примадонны в России. По слухам, пара выставила замок в деревне Грязь на продажу.

Но вот у российских властей другие планы на собственность Пугачевой. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил в эфире радио Говорит Москва, что замок намерены конфисковать.

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По словам рашиста, есть "подозрения", что особняк был построен с нарушением закона РФ. Основаниями якобы стала жалоба некоммерческой организации "Охрана вод и лесов", которая настаивает на проверке соблюдения строительного, пожарного и санитарного законодательства при строительстве дома.

Замок Пугачевой и Галкина
Замок Пугачевой и Галкина / Фото: Скриншот из YouTube

В случае если будут обнаружены нарушения, замок Галкина и Пугачевой конфискуют. В нем Луговой предложил поселить беженцев с Донбасса.

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Если какие-то нарушения усматриваются, прокуратура должна проверить. Если они себя таким образом ведут, то сейчас закрывать глаза не надо. Если такие нарушения есть, надо лишить Галкина всего того, что он имеет. С морально-нравственной точки зрения я бы поддержал идею переселить туда беженцев с Донбасса. Пусть Галкин радуется там, за пределами РФ, – заявил рашист.

Ранее Максим Галкин показал редкий семейный кадр из Израиля.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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