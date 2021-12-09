Сергей Соседов признался, что у него был роман с бывшим парнем Натальи Могилевской

Музыкальный критик в новом интервью впервые рассказал о своей личной жизни и об отношениях с украинским певцом Петром Дмитриченко

Сергей Соседов рассказал о романе с Петром Дмитриченко / Фото: скриншот

Чаще всего Сергей Соседов любит высказываться о звездах российского шоу-бизнеса, но в интервью YouTube каналу "Алена,блин" заговорил на личные темы. Некоторое время ходили слухи о романе музыкального критика с певцом и бывшим парнем Натальи Могилевской Петром Дмитриченко.

Раньше Соседов отрицал отношения с певцом и называл его просто другом. Сейчас музыкальный критик впервые признался, что у них был легкий роман.

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Инициатором знакомства был Петр Дмитриченко.

Он как-то на меня вышел, прислал мне свои песни. Он действительно очень интересный артист. У него очень хороший голос, яркий. Он мог бы сделать хорошую карьеру, но в советское время...Ему хотелось как-то продвинуться... С его стороны была эта причина, – сказал музыкальный критик.

Соседов всегда понимал, что Дмитриченко нужен пиар. Но как добавил музыкальный критик, между ними была симпатия. На вопрос, были ли у Соседова близкие сексуальные отношения с артистом, критик ответил:

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Ну, если это можно назвать уж такими близкими, то... Это я бы назвал флиртом, пожалуй, больше", – ответил Сергей.

Сергей Соседов впервые рассказал о романе с бывшим парнем Натальи Могилевской / Фото: detector.media/

Музыкальны критик намекнул, что Петр Дмитриченко – бисексуал. Сейчас певец женат и воспитывает дочь.

Петр Дмитриченко о Сергее Соседове

Слухи о тесной связи певца и музыкального критика ходили не один год. Сам Дмитриченко все отрицал.

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Сергей мой давний друг. Знаю его еще с 2008 года, когда выступал на Славянском базаре. Ему понравился и мой голос и я, но не более того. Мы друзья. Бывали друг у друга дома, знаем, что друг у друга на душе. Когда-то мой директор помогла ему выйти на украинское телевидение. Когда Сергей переехал в Киев, друзей у него здесь не было и мы еще более сблизились. Очень грамотный и умный человек, – говорил когда-то Дмитриченко в беседе с gazeta.ua.

Петр Дмитриченко и Наталья Могилевская

Поговаривают, что Наталья Могилевская начала встречаться с Петром Дмитриченко в 2004 году после его участие в проекте "Шанс".

/ Фото: glamurchik.tochka.net

Мы не могли жить друг без друга, но договорились не афишировать своих отношений, Я был счастлив и несчастен одновременно, не мог понять, какой мужчина ей нужен, не понимал, чего она хочет. Я часто ездил с ней на гастроли, – вспоминал в одном из интервью певец.

Однако их роман не продлился долго. Что стало причиной расставания неизвестно.