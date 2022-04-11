Сестра Наташи Королевой посвятила украинским детям колыбельную (видео)

Ирина Осауленко когда-то была популярной певицей и выступала под псевдонимом Руся

Сестра Наташи Королевой Руся впервые за долгое время выпустила песню / Фото: Instagram

Пока Наташа Королева продолжает молчать о войне в Украине, старшая сестра певицы Ирина Осауленко впервые за долгое время выпустила новую песню и посвятила ее украинским детям. Видео сестра Королевой сопроводила кадрами из Украины.

Автором трека "Колискова" когда-то популярной певицы стал ее муж Константин Осауленко. К слову, именно муж Ирины писал для нее и другие песни.

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В комментариях многие поблагодарили Ирину Осауленко за такой трек.

Скриншот: YouTube

Скриншот:YouTube

Скриншот: YouTube

Отметим, Ирина Осауленко у себя в соцсетях активно рассказывает о войне в Украине. Недавно в семье Наташи Королевой случился скандал. Тарзан является поклонником "русского мира" и поддерживает убийства украинцев. После очередного скандального высказывания сестра и мама Наташи Королевой отписались от родственника-рашиста.

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Напомним, когда-то сестра Наташи Королевой добровольно отказалась от своей карьеры в шоу-бизнесе после смерти своего сына Владимира. Сейчас Ирина вместе с мужем живет в США.

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