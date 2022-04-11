Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Пісня Айліш

Ганьба Регіни

Бекхем одружився

Фукунага в Україні

Хіт Jerry Heil

Хитрість Ембер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Сестра Наташі Корольової присвятила українським дітям колискову (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 квітня, 18:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ірина Осауленко колись була популярною співачкою та виступала під псевдонімом Руся
Сестра Наташі Корольової Руся вперше за довгий час випустила пісню
Сестра Наташі Корольової Руся вперше за довгий час випустила пісню / Фото: Instagram

Поки Наташа Корольова продовжує мовчати про війну в Україні, старша сестра співачки Ірина Осауленко вперше за довгий час випустила нову пісню та присвятила її українським дітям. Відео сестра Корольової супроводжувала кадрами з України.

Автором треку "Колискова" колись популярної співачки став її чоловік Костянтин Осауленко. До слова, саме чоловік Ірини писав для неї та інші пісні.

Реклама

У коментарях багато хто подякував Ірині Осауленко за такий трек.

Скріншот: YouTube
Скріншот:YouTube
Скріншот: YouTube

Зазначимо, Ірина Осауленко у себе в соцмережах активно розповідає про війну в Україні . Нещодавно у родині Наташі Корольової стався скандал. Тарзан є шанувальником "російського світу" та підтримує вбивства українців. Після чергового скандального висловлювання сестра та мама Наташі Корольової відписалися від родича-рашиста.

Реклама

Нагадаємо, колись сестра Наташі Корольової добровільно відмовилася від своєї кар'єри у шоу-бізнесі після смерті свого сина Володимира. Зараз Ірина разом із чоловіком живе у США.

Найсвіжіші новини та оновлення ви можете знайти у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти