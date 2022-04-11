Сестра Наташі Корольової присвятила українським дітям колискову (відео)

Ірина Осауленко колись була популярною співачкою та виступала під псевдонімом Руся

Сестра Наташі Корольової Руся вперше за довгий час випустила пісню / Фото: Instagram

Поки Наташа Корольова продовжує мовчати про війну в Україні, старша сестра співачки Ірина Осауленко вперше за довгий час випустила нову пісню та присвятила її українським дітям. Відео сестра Корольової супроводжувала кадрами з України.

Автором треку "Колискова" колись популярної співачки став її чоловік Костянтин Осауленко. До слова, саме чоловік Ірини писав для неї та інші пісні.

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У коментарях багато хто подякував Ірині Осауленко за такий трек.

Скріншот: YouTube

Скріншот:YouTube

Скріншот: YouTube

Зазначимо, Ірина Осауленко у себе в соцмережах активно розповідає про війну в Україні . Нещодавно у родині Наташі Корольової стався скандал. Тарзан є шанувальником "російського світу" та підтримує вбивства українців. Після чергового скандального висловлювання сестра та мама Наташі Корольової відписалися від родича-рашиста.

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Нагадаємо, колись сестра Наташі Корольової добровільно відмовилася від своєї кар'єри у шоу-бізнесі після смерті свого сина Володимира. Зараз Ірина разом із чоловіком живе у США.

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