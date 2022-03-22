Сидите в России: Михалкову, Гагариной, Тимати, Михайлову хотят запретить въезд в Латвию

Россия после нападения на Украину – самая изолированная и порицаемая страна мира. Уже стыдно быть русским и иметь паспорт страны-агрессора, но то ли еще будет. Список российских артистов, которых не хотят видеть в Латвии пополняется.
Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил запретить въезд в страну более чем 20 российским артистам, поддерживающим войну в Украине. Об этом сообщает сайт DELFI.
Принимая во внимание состоявшееся 18 марта в Москве, на стадионе "Лужники" прокремлевское мероприятие, которое было организовано в честь аннексии Крыма и в качестве поддержки развернутых в данный момент Россией военных действий в Украине, министр культуры Наурис Пунтулис обратился в МИД Латвии с просьбой рассмотреть возможность включения участников мероприятия в список нежелательных лиц в Латвии, а также запретить им въезд в Латвийскую Республику"
В черный список Латвии могут попасть:
Далее по теме
- Полина Гагарина,
- Сергей Жуков,
- Алексей Потехин,
- Тимур Юнусов,
- Николай Расторгуев,
- Виталий Локтев,
- Александр Ерохин,
- Сергей Перегуда,
- Дмитрий Стрельцов,
- Алексей Тарасов,
- Павел Cучков,
- Алексей Кантур,
- Наталья Подольская,
- Виктория Дайнеко,
- Владимир Машков,
- Дмитрий Певцов,
- Никита Михалков,
- Илзе Лиепа,
- Виктория Цыганова,
- Стас Михайлов,
- Валерий Гергиев
Напомним, ранее Николай Басков стал персоной нон-грата в Латвии из-за высказываний, что война в Украине необходима мера для русскоязычного населения.