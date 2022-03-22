Сидіть у Росії: Михалкову, Гагаріній, Тіматі, Михайлову хочуть заборонити в'їзд до Латвії

Артистів, які підтримують російську агресію, не хочуть бачити в інших країнах

У Латвії запропонували не пускати російських артистів, які підтримують війну в Україні / Фото: Instagram

Росія після нападу на Україну – найізольованіша країна світу. Вже соромно бути російським та мати паспорт країни-агресора, але чи ще буде. Список російських артистів, яких не хочуть бачити у Латвії, поповнюється.

Міністр культури Латвії Науріс Пунтуліс запропонував заборонити в'їзд у країну більш ніж 20 російським артистам, які підтримують війну в Україні. Про це повідомляє сайт DELFI.

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Беручи до уваги прокремлівський захід, що відбувся 18 березня в Москві, на стадіоні "Лужники", який був організований на честь анексії Криму та як підтримку розгорнутих на даний момент Росією військових дій в Україні, міністр культури Науріс Пунтуліс звернувся до МЗС Латвії включення учасників заходу до списку небажаних осіб у Латвії, а також заборонити їм в'їзд до Латвійської Республіки

У чорний список Латвії можуть потрапити:

Поліна Гагаріна,

Сергій Жуков,

Олексій Потєхін,

Тимур Юнусов,

Микола Расторгуєв,

Віталій Локтєв,

Олександр Єрохін,

Сергій Перегуда,

Дмитро Стрільцов,

Олексій Тарасов,

Павло Cучков,

Олексій Кантур,

Наталія Подільська,

Вікторія Дайнеко,

Володимир Машков,

Дмитро Пєвцов,

Микита Михалков,

Ілзе Лієпа,

Вікторія Циганова,

Стас Михайлов,

Валерій Гергієв

Нагадаємо, раніше Микола Басков став персоною нон-грата у Латвії через висловлювання , що війна в Україні необхідна міра для російськомовного населення