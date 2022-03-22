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Сидіть у Росії: Михалкову, Гагаріній, Тіматі, Михайлову хочуть заборонити в'їзд до Латвії

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22 березня, 18:58
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Артистів, які підтримують російську агресію, не хочуть бачити в інших країнах
У Латвії запропонували не пускати російських артистів, які підтримують війну в Україні
У Латвії запропонували не пускати російських артистів, які підтримують війну в Україні / Фото: Instagram

Росія після нападу на Україну – найізольованіша країна світу. Вже соромно бути російським та мати паспорт країни-агресора, але чи ще буде. Список російських артистів, яких не хочуть бачити у Латвії, поповнюється.

Міністр культури Латвії Науріс Пунтуліс запропонував заборонити в'їзд у країну більш ніж 20 російським артистам, які підтримують війну в Україні. Про це повідомляє сайт DELFI.

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Беручи до уваги прокремлівський захід, що відбувся 18 березня в Москві, на стадіоні "Лужники", який був організований на честь анексії Криму та як підтримку розгорнутих на даний момент Росією військових дій в Україні, міністр культури Науріс Пунтуліс звернувся до МЗС Латвії включення учасників заходу до списку небажаних осіб у Латвії, а також заборонити їм в'їзд до Латвійської Республіки

У чорний список Латвії можуть потрапити:

  • Поліна Гагаріна,
  • Сергій Жуков,
  • Олексій Потєхін,
  • Тимур Юнусов,
  • Микола Расторгуєв,
  • Віталій Локтєв,
  • Олександр Єрохін,
  • Сергій Перегуда,
  • Дмитро Стрільцов,
  • Олексій Тарасов,
  • Павло Cучков,
  • Олексій Кантур,
  • Наталія Подільська,
  • Вікторія Дайнеко,
  • Володимир Машков,
  • Дмитро Пєвцов,
  • Микита Михалков,
  • Ілзе Лієпа,
  • Вікторія Циганова,
  • Стас Михайлов,
  • Валерій Гергієв

Нагадаємо, раніше Микола Басков став персоною нон-грата у Латвії через висловлювання , що війна в Україні необхідна міра для російськомовного населення

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