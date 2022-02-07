Снова невеста: 20-летняя дочь Бориса Немцова выйдет замуж во второй раз

Сегодня стало известно о том, что Дина Немцова снова готовится к свадьбе. Подробности по теме уже в нашем материале

Дочь Бориса Немцова снова счастлива / Фото: Инстаграм Дины Немцовой

Личная жизнь 20-летней Дины Немцовой развивается стремительно. Не секрет, что дочь покойного политика Бориса Немцова не так давно пережила развод, но, судя по свежей информации, девушка опять готовится к свадьбе.

Дина Немцова в Инстаграм сообщила поклонникам причину, почему она сейчас так редко появляется в Сети. Оказывается, девушка с головой ушла в новые отношения, которые вышли уже на очень серьезный этап.

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Дина Немцова выходит замуж / скриншот из Инстаграм

Стала реже выходить в сториз в выходные, потому что посвящаю их семье и близким и редко отвлекаюсь на телефон. В эту субботу мы с женихом ездили в подмосковный отель на мастер-класс по аутентичному общению и вкуснейшее барбекю.

На руке Дины также красуется кольцо с небольшим бриллиантом, очень похожее на помолвочное.

Дина Немцова с женихом / Фото: Инстаграм Дины Немцовой

Было задание изучить руки друг друга. Посмотреть на них по-другому, увидеть что-то, чего раньше не замечали. Мне кажется, после этого мы стали еще ближе друг к другу,

— поделилась Немцова.

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Дина Немцова снова готовится к свадьбе / Фото: Инстаграм Дины Немцовой

Пока что другими подробностями девушка не делится. О новом возлюбленном Дина ранее говорила в Сети такое:

Неловко, когда в июле 2020 ты против совместной жизни до брака, а в сентябре 2021 ты давно разведена и в отношениях с классным парнем, с которым познакомилась в Tinder.

Раз девушка называет парня женихом, значит, вскоре последуют громкие новости.

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Напомним, Дина Немцова была замужем за Димитрием Матевосовым. Однако они развелись спустя девять месяцев после свадьбы. Вместе они были больше 4 лет. Причину развода она отказались озвучивать публично.

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