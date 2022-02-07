Знову наречена: 20-річна донька Бориса Нємцова вийде заміж удруге

Сьогодні стало відомо про те, що Діна Нємцова знову готується до весілля. Подробиці на тему вже в нашому матеріалі

Дочка Бориса Нємцова знову щаслива / Фото: Інстаграм Діни Нємцової

Особисте життя 20-річної Діни Нємцової розвивається стрімко. Не секрет, що дочка покійного політика Бориса Нємцова нещодавно пережила розлучення, але, судячи з свіжої інформації, дівчина знову готується до весілля.

Діна Нємцова в Інстаграм повідомила шанувальникам причину, через яку вона зараз так рідко з'являється у Мережі. Виявляється, дівчина з головою пішла у нові стосунки, які вийшли на дуже серйозний етап.

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Діна Нємцова виходить заміж/скриншот з Інстаграм

Стала рідше виходити в сториз у вихідні, тому що присвячую їх сім'ї та близьким і рідко відволікаюсь на телефон. В цю суботу ми з нареченим їздили в підмосковний готель на майстер-клас з автентичного спілкування та найсмачніше барбекю.

На руці Діни також красується каблучка з невеликим діамантом, дуже схожа на ту, що дарують на заручини.

Діна Нємцова з нареченим / Фото: Інстаграм Діни Нємцової

Було завдання вивчити руки один одного. Подивитися на них по-іншому, побачити щось, чого раніше не помічали. Мені здається, після цього ми стали ще ближче один до одного,

- поділилася Нємцова.

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Діна Нємцова знову готується до весілля / Фото: Інстаграм Діни Нємцової

Поки що іншими подробицями дівчина не ділиться. Про нового коханого Діна раніше говорила в Мережі таке:

Незручно, коли в липні 2020 ти проти спільного життя до шлюбу, а у вересні 2021 ти давно розлучена і у стосунках із класним хлопцем, з яким познайомилася у Tinder.

Якщо дівчина називає хлопця нареченим, значить, незабаром будуть гучні новини.

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Нагадаємо, Діна Нємцова була одружена з Димитрієм Матевосовим. Проте вони розлучилися через дев'ять місяців після весілля. Разом вони були понад 4 роки. Причину розлучення вона відмовилася озвучувати публічно.

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