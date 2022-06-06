З всесвітньо відомими зірками: у Нью-Йорку організували концерт, на якому збирають допомогу для України (фото, відео)

На заході присутні як українські, так і зарубіжні артисти

У Нью-Йорку відбувся концерт на підтримку України/Фото: Юрій Гула, колаж: "Сьогодні"

У Сполучених Штатах Америки продовжують підтримувати Україну. Не лише постачанням сучасної зброї, але й грошима. Цього разу організували концерт для збору коштів на допомогу Україні.

Про це повідомляє власний кореспондент "Сьогодні" у США Юрій Гула.

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У Нью-Йорку на Таймс-Сквер — масштабний концерт. Українські та американські зірки збирають кошти на допомогу Україні. Там не лише співають, але й словами підтримують Україну. Зокрема, американський актор Ештон Кетчер та актора Міла Куніс, яка нещодавно увійшла в список ТОП-100 найвпливовіших людей світу.

Серед артистів, які виступають на сцені, — Брія Блессінг, Міка Ньютон, ALYOSHA, Margot Sergent, музичний гурт Dagamba. Спікери — генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов, акторка Міла Куніс, актор Ештон Кетчер, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, президентка благодійного фонду "Revived Soldiers Ukraine" Ірина Ващук.

У Нью-Йорку організували концерт для збору допомоги України/Фото: Юрій Гула/"Сьогодні" У Нью-Йорку організували концерт для збору допомоги України/Фото: Юрій Гула/"Сьогодні" У Нью-Йорку організували концерт для збору допомоги України/Фото: Юрій Гула/"Сьогодні" У Нью-Йорку організували концерт для збору допомоги України/Фото: Юрій Гула/"Сьогодні" У Нью-Йорку організували концерт для збору допомоги України/Фото: Юрій Гула/"Сьогодні" 1 /5

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Біллі Айліш заспівала на своєму концерті з українським прапором

Американська співачка Біллі Айліш виступила на своєму концерті з українським прапором. Їй його передала українська виконавиця Jerry Heil (Яна Шемаєва).

"Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, щиро дякую за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світу почути і побачити нас знову", — написала Jerry Heil в Instagram.

На прапорі українська співачка написала "Дякую за твою силу". За її словами, у неї була місія — передати прапор Біллі Айліш. З другої фан-зони концертного залу співачка перебралася в першу і підійшла майже під сцену. Там вона передала український прапор чоловіку, який передав його на сцену.

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"Звісно, ніхто не горів бажанням поступатися місцем. Мені довелося казати, що я з місією і повинна передати їй прапор. І так кожній людині, яка стояла переді мною на шляху до сцени", — зазначила Jerry Heil.

Співачка зазначила, що народ був лояльний до неї. Після того, як Біллі взяла прапор, вона заспівала пісню Happier Than Ever.

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