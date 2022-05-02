Собчак назвала травлю Галкина в РФ несправедливой и поблагодарила Киркорова, что он это озвучил

Ксения Собчак прокомментировала видеообращения Филиппа Киркорова, которое он записал пропагандистке Маргарите Симоньян

Ксения Собчак поблагодарила Филиппа Киркорова за поддержку Максима Галкина / Фото: Скриншот из YouTube, Instagram

Симоньян назвала Галкина геем, который женился на "пожилой женщине". Филипп Киркоров, который по сей день ничего не сказала о войне в Украине, заступился за когда-то близких друзей и пригрозил пропагандистке, намекнув, что она из-за своих заявлений может нарваться на копание в собственном грязном белье.

Ксения Собчак у себя в Instagram похвалила Киркорова за такое обращение

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Мы не обсуждали с тобой политику в последнее время, потому что политика сейчас только ссорит. А сегодня я увидела твое видео. И очень обрадовалась. Спасибо тебе за него, за эту жесткость. За прямоту, за искренность, за то, что назвал вещи своими именами и встал за своих. За защиту Максима, которого совершенно несправедливо мочат за его позицию и отъезд.

Ксения Собчак поддержала Филиппа Киркорова после его поста в поддержку Максима Галкина / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Упомянула в своей публикации телеведущая и скандальную просьбу Киркорова освободить предателя Украины Виктора Медведчука, отметив, что это российские звезды активно репостили у себя, а вот обращение к пропагандистке Симоньян так не спешат поддержать.

Напомним, Максим Галкин поддерживает Украину и в открытую говорит о зверствах российской армии. Стоит отметить, Ксения Собчак недавно заявляла, что муж Аллы Пугачевой "слишком жестко" говорит о преступлениях рашистов в Буче и Одессе.