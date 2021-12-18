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Стивену Спилбергу – 75: что известно о дочери режиссера, которая решила стать звездой фильмов для взрослых

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
18 декабря, 15:23
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Микаэла Спилберг – приемная дочь знаменитого режиссера и продюсера Стивена Спилберга и его второй жены, актрисы Кейт Кэпшоу
Что сейчас известно о дочери Спилберга, которая снимается в кино для взрослых
Что сейчас известно о дочери Спилберга, которая снимается в кино для взрослых / Фото: Instagram

В прошлом году дочь знаменитого режиссера рассказала о том, что решила стать порноактрисой. Некоторое время девушка не давала комментариев, а потом призналась - ей нравится новая работа.

Микаэле Спилберг 25 лет. Стивен вместе со своей супругой удочерили еще в младенчестве.

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Микаэла Спилберг – новая звезда платформы ManyVids, на которой публикуется контент для взрослых. Также дочь режиссера стала танцовщицей в стрип-клубе. Известно, что Микаэла выступает под псевдонимом Sugar Star.

/ Фото: Instagram

О решении стать звездой фильмов для взрослых девушка сообщила родителями по FaceTime. Как сообщают источники, что Спилберг с супругой не были расстроены ее выбором, а лишь "заинтригованы".

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Микаэла состояла в отношениях с 52-летним Чаком Панковым – профессиональным игроком в дартс. Вместе ли они сейчас неизвестно.

Дочь Стивена Спилберга с Чаком Панковым
Дочь Стивена Спилберга с Чаком Панковым / Фото: Instagram

В 2020 году между парой произошел конфликт. Поговаривали, что Чак был против решения Микаэлы делать карьеру в порноиндустрии. На фоне этого они часто ссорились, а однажды подрались. Дочка режиссера кинула острый предмет в своего возлюбленного. Соседи вызвали полицию.

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Ранее мы вспоминали культовые картины Стивена Спилберга.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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