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Стівену Спілбергу – 75: що відомо про дочку режисера, яка вирішила стати зіркою фільмів для дорослих

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
18 грудня, 15:23
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Мікаела Спілберг – прийомна дочка знаменитого режисера та продюсера Стівена Спілберга та його другої дружини, актриси Кейт Кепшоу
Що зараз відомо про доньку Спілберга, яка знімається у кіно для дорослих
Що зараз відомо про доньку Спілберга, яка знімається у кіно для дорослих / Фото: Instagram

Минулого року донька знаменитого режисера розповіла про те, що вирішила стати порноактрисою. Деякий час дівчина не давала коментарів, а потім зізналася. їй подобається нова робота .

Мікаелі Спілберг 25 років. Стівен разом зі своєю дружиною удочерили ще в дитинстві.

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Мікаела Спілберг – нова зірка платформи ManyVids, на якій публікується контент для дорослих. Також донька режисера стала танцівницею у стрип-клубі. Відомо що Мікаела виступає під псевдонімом Sugar Star.

/ Фото: Instagram

Про рішення стати зіркою фільмів для дорослих дівчина повідомила батьками FaceTime. Як повідомляють джерела, що Спілберг з дружиною були засмучені її вибором, лише "заінтриговані".

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Мікаела була у стосунках із 52-річним Чаком Панковим – професійним гравцем у дартс. Чи разом вони зараз невідомо.

Дочка Стівена Спілберга з Чаком Панковим
Дочка Стівена Спілберга з Чаком Панковим / Фото: Instagram

2020 року між парою стався конфлікт. Подейкували, що Чак був проти рішення Мікаели робити кар'єру у порноіндустрії. На тлі цього вони часто сварилися, а одного разу побилися. Донька режисера кинула гострий предмет у свого коханого. Сусіди викликали поліцію.

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Раніше ми згадували культові картини Стівена Спілберга.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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