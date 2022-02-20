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Исцеление кисты и третья стадия рака у мужа: Дарья Донцова – о проблемах со здоровьем в семье

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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20 февраля, 10:30
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Недавно известная писательница Дарья Донцова стала героиней шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой, где раскрыла много личного
Известна писательница откровенно рассказала о проблемах
Известна писательница откровенно рассказала о проблемах / Фото: скриншот, Инстаграм Дарьи Донцовой

Недавно создатели шоу "Секрет на миллион" интриговали откровениями Дарьи Донцовой. И после премьеры выпуска шоу с Лерой Кудрявцевой, появились подробности.

Так, знаменитая писательница рассказала о новых проблемах со здоровьем. Так, в 2021-м году она была уверена, что у нее опухоль по гинекологии. Находясь в больнице из-за коронавируса, женщина поняла, что ей неудобно сидеть – что-то мешает. Но попасть к врачу не смогла, так как была сражалась с ковидом, а затем с болезнью слегла и ее врач. В это же время с вопросом "как дела?" ей написал знакомый священник, которому Донцова рассказала о проблеме. Он пригласил Донцову в Николо-Пешношский мужской монастырь приложиться к мощам старца Иоана.

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Дарья Донцова / скриншот

Я сегодня поеду в монастырь, а завтра в больницу. Помолилась и поехала домой. Еду и думаю, как я хорошо сижу – у меня ничего не болит. Пошла мыться. Нет опухоли. Она пропала, растворилась.

Позже доктор подтвердила, что после того, как Донцова приклонилась перед мощами, проблема пропала: очевидно, это была киста и она прорвалась.

Но сейчас семья Дарьи Донцовой переживает непростой период в связи с болезнью ее супруга. Гостья призналась в студии, что ее муж, Александр Донцов сражается с раком. У него третья стадия рака кишечника. Проблему заметили, когда мужчина начал сильно худеть.

Донцова с мужем и внуком
Донцова с мужем и внуком / Фото: Инстаграм Дарьи Донцовой

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Ему провели операцию, он перенес уже порядка семи химиотерапий. Мужчина даже бросил курить, хотя эта привычка была с ним многие десятилетия.

По словам писательницы, которая сама перенесла рак четвертой стадии, она очень беспокоится о здоровье мужа. И когда услышала его диагноз, впала в панику:

Я представила, что его нет. Меня охватил такой ужас! Но в нашей семье не принято впадать в истерику. Будем лечить!

Мужу Донцовой из-за 7-сантиметровой опухоли удалили всю кишку, но повезло, что не было метастаз. Когда писательница увидела, как после описаний операции у Кудрявцевой изменилось лицо, она ее успокоила:

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Лерочка, все хорошо. Мы живы.

Поклонники желают паре крепкого здоровья!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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