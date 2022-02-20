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Зцілення кісти та третя стадія раку у чоловіка: Дар'я Донцова – про проблеми зі здоров'ям у сім'ї

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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20 лютого, 10:30
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Нещодавно відома письменниця Дар'я Донцова стала героїнею шоу "Секрет на мільйон" із Лєрою Кудрявцевою, де розкрила багато особистого
Відома письменниця відверто розповіла про проблеми
Відома письменниця відверто розповіла про проблеми / Фото: скріншот, Інстаграм Дар'ї Донцової

Нещодавно творці шоу "Секрет на мільйон" інтригували одкровеннями Дар'ї Донцової. І після прем'єри випуску шоу із Лєрою Кудрявцевою, з'явилися подробиці.

Так, знаменита письменниця розповіла про нові проблеми зі здоров'ям. Так, у 2021 році вона була впевнена, що у неї пухлина з гінекології . Перебуваючи у лікарні через коронавірус, жінка зрозуміла, що їй незручно сидіти – щось заважає. Але потрапити до лікаря не змогла, тому що була боролася з ковідом, а потім із хворобою лягла і її лікар. Водночас із запитанням "як справи?" їй написав знайомий священик, якому Донцова розповіла про проблему. Він запросив Донцову в Ніколо-Пішношскій чоловічий монастир прикластися до мощей старця Іоана.

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Дарья Донцова / скріншот

Я сьогодні поїду до монастиря, а завтра до лікарні. Помолилася та поїхала додому. Їду і думаю, як я добре сиджу – у мене нічого не болить. Пішла митися. Немає пухлини. Вона зникла, розчинилася.

Пізніше лікарка підтвердила, що після того, як Донцова прихилилася перед мощами, проблема зникла: очевидно, це була кіста і вона прорвалася.

Але зараз сім'я Дарії Донцової переживає непростий період у зв'язку із хворобою її чоловіка. Гостя зізналася у студії, що її чоловік, Олександр Донцов бореться із раком. У нього третя стадія раку кишківника. Проблему помітили, коли чоловік почав дуже худнути.

Донцова з чоловіком та онуком
Донцова з чоловіком та онуком / Фото: Інстаграм Дар'ї Донцової

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Йому провели операцію, він вже переніс порядка семи хіміотерапій. Чоловік навіть кинув палити, хоча ця звичка була з ним багато десятиліть.

За словами письменниці, яка сама перенесла рак четвертої стадії, вона дуже переймається здоров'ям чоловіка. І коли почула його діагноз, впала на паніку:

Я уявила, що його немає. Мене охопив такий жах! Але в нашій сім'ї не прийнято впадати в істерику. Лікуватимемо!

Чоловіка Донцової через 7-сантиметрову пухлину видалили всю кишку, але пощастило, що був метастаз. Коли письменниця побачила, як після описів операції у Кудрявцевої змінилося обличчя, вона її заспокоїла:

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Лєрочко, все добре. Ми живі.

Шанувальники бажають парі міцного здоров'я!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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