У жены Брюса Уиллиса, болеющего афазией, возникли проблемы со здоровьем

43-летняя Эмма Хеминг-Виллис призналась, что ее здоровье пошатнулось после того, как у мужа диагностировали болезнь

Эмма Хеминг пожаловалась на проблемы со здоровьем / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Весной семья Брюса Вилисса сделала шокирующее признание – у кинозвезды обнаружили серьезное заболевание, лишающее способности общаться. Поэтому он вынужден завершить карьеру.

Брюс Уиллис не остался одиноким. С актером постоянно находятся его самые родные люди, которые поддерживают и заботятся о нем.

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Жена 67-летнего артиста Эмми впервые призналась, что ее психическое здоровье ухудшилось после диагностирования недуга у любимого, об этом сообщает The Bump . Как объяснила женщина, она постоянно заботится о Брюсе и детях, а о себе забыла.

Брюс и Эмма воспитывают двух дочерей / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Мне каждый день трудно выделять время для себя. Я ставлю нужды своей семьи выше своих собственных, что, как я обнаружила, не делает меня героем. Такое количество заботы обо всех в моей семье отразилось на моем психическом здоровье и общем состоянии здоровья, и это не помогло никому из нас, – объяснила она.

Как поделилась жена Уиллиса, со временем она все-таки решила стараться больше времени уделять себе.

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Кто-то недавно сказал мне, что, когда ты слишком заботишься о ком-то, то ты в конечном счете недостаточно заботишься о себе. Это остановило меня на пути и в самом деле резонирует со мной. Я не очень заботилась о себе, но я знаю, что я имею некоторые основные базовые потребности, которые обязательны, например, прежде всего физические упражнения, – рассказала Эмма.

Экс-модель убеждена, что важно найти ту одну вещь, которая заставляет тебя чувствовать, и уже отталкиваться от нее.

Кратко об Эмми Хеминг и Брюсе Уиллисе

Актер и экс-модель женаты уже 13 лет. Пара сыграла свадьбу в марте 2009 года. Кстати, Эмма младше Брюса на 23 года.

У супругов есть две дочери – 10-летняя Мейбел и восьмилетняя Эвелин. Семья живет в Нью-Йорке, в квартире рядом с Центральным парком.

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Актер и его семья / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

К слову, бывшая жена актера Деми Мур и старшие дочери – Румер, Скаут и Таллула в прекрасных отношениях с Брюсом, Эммой и девочками. Они часто собираются вместе на праздники. А два года назад даже все вместе пересиживали карантин в имении Деми в Айдахо.

Ранее дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур поблагодарила фанатов папы за поддержку.

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