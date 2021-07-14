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Участница Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж за отца своих детей спустя 23 года после знакомства

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
14 июля, 19:26
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Британская певица и экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж за своего возлюбленного, британского певца Джейда Джонса. За долгие годы совместной жизни у пары родилось двое детей
Эмма Бантон вышла замуж за отца своих детей
Эмма Бантон вышла замуж за отца своих детей / Фото: instagram.com/emmaleebunton

Радостной новостью о свадьбе 45-летняя Эмма Бантон поделилась на своей страничке в Instagram. Звезда опубликовала свадебное фото, на котором она позирует с возлюбленным, отцом своих детей, а теперь еще и мужем, 42-летним Джейдом Джонсом.

Мистер и Миссис Джонс, – лаконично подписала снимок Эмма.

Еще один кадр появился на страничке фотографа Эндрю Тиммса, который опубликовал фото пары в полный рост.

Джейд Джонс и Эмма Бантон
Джейд Джонс и Эмма Бантон / Фото: instagram.com/timmsy

Эмма облачилась в белоснежное платье длиной чуть выше колена с длинным шлейфом, а Джейд надел стильный пиджак Gucci , светлые брюки и шляпу.

Эмма не делала яркий макияж, подчеркнув свою естественную красоту, которая сейчас, к слову, в моде. В Украине этот тренд тоже набирает популярность. К примеру, недавно в центре столицы появились портреты украинок без макияжа.

Эмма и Джейд обручились еще в 2011 году. Однако тогда артистка утверждала, что не хочет выходить замуж только ради того, чтобы подтвердить надежность союза с возлюбленным. Стоит отметить, что в течение 23 лет с момента знакомства влюбленные то расставались, то возобновляли отношения. Последние 17 лет пара живет в любви и гармонии и растит двоих сыновей – почти 14-летнего Бо и 10-летнего Тейта.

Эмма Бантон с мужем и сыновьями
Эмма Бантон с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/emmaleebunton

В комментариях влюбленных поздравили их друзья, коллеги и подписчики. Многие до сих пор в шоке от новости, ведь мало кто мог подумать, что Эмма и Джейд решат связать себя узами брака спустя долгие годы совместной жизни:

  • Погодите, что?
  • А-а-а-а, поздравляю! Какие замечательные новости!
  • Не может быть, я так рада за вас обоих!
  • Погодите, они вместе больше 20-ти лет, я думал, что они уж женаты.

Скриншот: Instagram

Напомним, Гвен Стефани и Блейк Шелтон тайно поженились. Мы также сообщали, что актер Тарас Цымбалюк женился во второй раз.

Смотрите видео про звезд, которые отменили свои свадьбы:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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