Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Спирс задержали

Ремикс Мадонны

Галкин vs росСМИ

Кравиц и Татум

Хит Пономарева

Завещание Рурка
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Украинка вмешалась в эфир к Панину и обратилась к россиянам

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 апреля, 11:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский актер в очередной раз решил пожаловаться на пропагандистские СМИ в это время в его обращение вмешалась украинка и высказалась о россиянах
В видеообращение Панина вмешалась украинка
В видеообращение Панина вмешалась украинка / Фото: instagram.com/actor.panin

Актер Алексей Панин жестко осудил своих коллег по цеху, которые поддерживают и замалчивают войну в Украине. Недавно артист обратил свое внимание на Регину Тодоренко и сказал, когда же она сможет заговорить о том, что творится в ее родной стране.

Из-за позиции Панина российских СМИ осыпают его многочисленными обвинениями о "предательстве" и всех оставшихся "грехах". Об этом актер решил заявить в своем видеообращении в Instagram.

Реклама

Все те, кто уехал или каким-то образом поддерживает Украину и выступает против войны оказались х***выми! Я открыто говорю, что Путин – преступник. Я больше не могу приезжать в Россию и зарабатывать деньги! Не знаю, что мне делать дальше. Испания это не Америка, и здесь, к сожалению, кино не снимают в таких объемах, а русские артисты здесь не нужны. Что я могу вам пожелать? Снимите свою е**ную лапшу с ушей!- резко высказался артист.

Скриншот

В это же время в его спитч вмешалась украинка, которая просто проходила мимо и слышала слова актера. Как оказалось, она – жительница Одессы и вынуждена была покинуть Украину и вместе с двумя детьми бежать в Испанию.

Ложь, которую вам льют на уши это вообще. Уничтожить такие города, как Мариуполь, как Харьков это недопустимо! Дети погибают, люди уезжают! Проехать такое расстояние мало того, что опасно, так еще и очень страшно. Выехать из-под бомбежек это ужасное состояние, – обратилась к россиянам украинка.

Скриншот

Ранее Максим Галкин ответил зомбированным россиянам, которые называют его предателем из-за переезда в Израиль.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять