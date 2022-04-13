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Умер Гилберт Готтфрид, звезда фильма "Трудный ребенок"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 08:36
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Приходится сообщать непростые новости о кончине известного голливудского комика...
Гилберт Готтфрид скончался в возрасте 67 лет
Гилберт Готтфрид скончался в возрасте 67 лет / Фото: скриншот

О кончине актера и комика Гилберта Готтфрида сообщили его родные в "Твиттере". Мужчины не стало на 68-м году жизни.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В некрологе от семьи указано следующее:

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Помимо того что Гилберт был самым узнаваемым голосом в комедиях, он также был чудесным мужем, братом, другом, а также отцом для двух своих детей. Хотя сегодня и печальный день для всех нас, мы просим вас продолжать смеяться в его честь настолько громко, насколько это возможно.

Гилберт Готтфрид

Коротко о Гилберте Готтфриде

Гилберт Готтфрид – американский стендап-комик, актер кино и озвучивания.

Одной из самых ярких его ролей было озвучание попугая Яго в мультфильмах об Алладине компании Disney. Зрителям актер также запомнился по роли мистера Пибоди в фильмах "Трудный ребенок" и "Трудный ребенок 2", а также в фильме "Полицейских из Беверли-Хиллз 2".

Гилберт Готтфрид в роли мистера Пибоди

Соболезнуем...

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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