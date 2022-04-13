Помер Гілберт Готфрід, зірка фільму "Проблемне дитя"

Про смерть актора і коміка Гілберта Готфріда повідомили його рідні у "Твіттері" . Чоловіка не стало на 68-му році життя.
Причиною смерті стала тривала хвороба. У некролозі від сім'ї зазначено:
Крім того, що Гілберт був найвідомішим голосом у комедіях, він також був чудовим чоловіком, братом, другом, а також батьком для двох своїх дітей. Хоча сьогодні і сумний день для всіх нас, ми просимо вас продовжувати сміятися на його честь настільки голосно, наскільки це можливо.
Коротко про Гілберта Готфріда
Гілберт Готфрід – американський стендап-комік, актор кіно та озвучування.
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Однією з найяскравіших його ролей було озвучення папуги Яго в мультфільмах про Алладіну компанії Disney. Глядачам актор також запам'ятався за роль містера Пібоді у фільмах "Проблемне дитя" та "Проблемне дитя 2", а також у фільмі "Поліцейських із Беверлі-Гіллз 2".
Співчуваємо...
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