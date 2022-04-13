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Помер Гілберт Готфрід, зірка фільму "Проблемне дитя"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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13 квітня, 08:36
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Доводиться повідомляти непрості новини про смерть відомого голлівудського коміка.
Гілберт Готтфрід помер у віці 67 років
Гілберт Готтфрід помер у віці 67 років / Фото: скриншот

Про смерть актора і коміка Гілберта Готфріда повідомили його рідні у "Твіттері" . Чоловіка не стало на 68-му році життя.

Причиною смерті стала тривала хвороба. У некролозі від сім'ї зазначено:

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Крім того, що Гілберт був найвідомішим голосом у комедіях, він також був чудовим чоловіком, братом, другом, а також батьком для двох своїх дітей. Хоча сьогодні і сумний день для всіх нас, ми просимо вас продовжувати сміятися на його честь настільки голосно, наскільки це можливо.

Гілберт Готфрід

Коротко про Гілберта Готфріда

Гілберт Готфрід – американський стендап-комік, актор кіно та озвучування.

Однією з найяскравіших його ролей було озвучення папуги Яго в мультфільмах про Алладіну компанії Disney. Глядачам актор також запам'ятався за роль містера Пібоді у фільмах "Проблемне дитя" та "Проблемне дитя 2", а також у фільмі "Поліцейських із Беверлі-Гіллз 2".

Гілберт Готфрід у ролі містера Пібоді

Співчуваємо...

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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