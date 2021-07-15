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Вдова Бориса Грачевского показала могилу режиссера спустя полгода после его смерти

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
15 июля, 16:56
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Создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер от осложнений, вызванных COVID-19. Его молодая супруга Екатерина Белоцерковская осталась одна с маленьким сыном
Как выглядит могила Бориса Грачевского спустя полгода после его смерти
Как выглядит могила Бориса Грачевского спустя полгода после его смерти / Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

Полгода назад ушел из жизни российский кинорежиссер, художественный руководитель юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский. Ему был 71 год.

36-летняя вдова режиссера, Екатерина Белоцерковская, опубликовала в Instagram фото его могилы через шесть месяцев после его смерти.

Шесть месяцев мы без тебя…Я буду с тобой всегда…Пока земля не свернется в свиток…- подписала фото Екатерина.

Могила Бориса Грачевского
Могила Бориса Грачевского / Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

В комментариях Екатерину поддержали ее подписчики:

  • Я вас понимаю, дорогая моя, вы молодец, что делаете все, чтобы память вашего супруга жила. Продолжайте так и дальше, а я буду рядом.
  • Помним, низко кланяемся за труд, за талант.
  • Светлая память. Катюша, терпения и сил.
  • Катюша, держитесь, милая! Самая светлая память Борису Юрьевичу...

Скриншот: Instagram

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская поженились в 2017 году. В 2020 году у пары родился сын. Мальчика назвали Филипп. До Екатерины Борис был женат на украинке Анне Панасенко. В 2012 году Анна родила Борису дочь Василису. Всего у кинорежиссера четверо детей и один внук.

В конце декабря 2020 года у Грачевского диагностировали COVID-19. Сначала он лечил болезнь дома, однако затем его положили в реанимацию. 14 января его ввели в медикаментозную кому. Врачи оценивали состояние Грачевского как тяжелое и не давали гарантий. Режиссер умер в тот же день.

Ранее мы рассказывали все, что известно о скандальном разводе Грачевского и его молодой жены-украинки.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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