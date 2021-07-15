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Вдова Бориса Грачевського показала могилу режисера через пів року після його смерті

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
15 липня, 16:56
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Творець "Єралашу" Борис Грачевський помер від ускладнень, викликаних COVID-19. Його молода дружина Катерина Білоцерківська залишилася одна з маленьким сином
Як виглядає могила Бориса Грачевского через пів року після його смерті
Як виглядає могила Бориса Грачевского через пів року після його смерті / Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

Пів року тому пішов з життя російський кінорежисер, художній керівник гумористичного кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський. Йому був 71 рік.

36-річна вдова режисера, Катерина Білоцерківська, опублікувала в Instagram фото його могили через шість місяців після його смерті.

Шість місяців ми без тебе...Я буду з тобою завжди...Поки земля не згорнеться в сувій...- підписала фото Катерина.

Могила Бориса Грачевського
Могила Бориса Грачевського / Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

У коментарях Катерину підтримали її підписники:

  • Я вас розумію, люба моя, ви молодець, що робите все, щоб пам'ять вашого чоловіка жила. Продовжуйте так і далі, а я буду поруч.
  • Пам'ятаємо, низько вклоняємося за працю, за талант.
  • Світла пам'ять. Катюша, терпіння і сил.
  • Катюша, тримайтеся, мила! Найсвітліша пам'ять Борису Юрійовичу ...

Скріншот: Instagram

Борис Грачевський і Катерина Білоцерківська одружилися в 2017 році. У 2020 році у пари народився син. Хлопчика назвали Філіп. До Катерини Борис був одружений з українкою Анною Панасенко. У 2012 році Анна народила Борису дочку Василісу. Всього у кінорежисера четверо дітей і один внук.

В кінці грудня 2020 року у Грачевского діагностували COVID-19. Спочатку він лікував хворобу вдома, проте потім його поклали в реанімацію. 14 січня його ввели в медикаментозну кому. Лікарі оцінювали стан Грачевского як важкий і не давали гарантій. Режисер помер того ж дня.

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Раніше ми розповідали все, що відомо про скандальне розлучення Грачевского і його молодої дружини-українки.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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