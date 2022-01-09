Внучка врага Украины Кобзона сыграла роскошную свадьбу на элитном курорте (фото)

Внучка умершего в 2018 году известного советского певца Иосифа Кобзона Идель Раппопорт вышла замуж.
Церемония прошла в курортном городе Марбелья в Испании. Снимками 22-летняя девушка поделилась в Instagram-профиле.
Отличное начало 2022 года, — подписала фото Идель.
На фото можно увидеть жениха и невесту, четырехъярусный торт и место, где проходила свадьба.
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На свадьбе присутствовали все родственники и близкие Идель и ее избранника Рафи Брауди, с которым внучка Кобзона встречается более трех лет.
Влюбленные живут в Австралии, но церемонию решили провести поближе к России, чтобы все Кобзоны смогли прилететь на торжество.
Старшая внучка Иосифа Кобзона родилась в Лондоне в 1999 году. Она стала первым ребенком Натальи Раппопорт-Кобзон, единственной дочери Иосифа Давыдовича, и ее супруга, предпринимателя Юрия Раппопорта. Всего у Кобзона семь внуков.
Кобзон и Украина
Иосиф Кобзон родился в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.
Кобзон поддержал оккупацию Крыма Россией. После этого Латвия запретила певцу въезд на территорию страны, как и Украина – СБУ внесла Кобзона в черный список.
Сам же певец неоднократно посещал оккупированные РФ Донецк и Луганск, где дал несколько концертов и передал своим землякам гуманитарную помощь. Кобзон был удостоен псевдонаграды "Герой Донецкой народной республики" и получил гражданство так называемой "ДНР".
В 2018 году указом Петра Порошенко артист был лишен украинских государственных наград.
В последние годы жизни Кобзон не единожды оказывался в центре внимания СМИ из-за своих ярых и довольно грубых высказываний в адрес Украины. Исполнитель охотно комментировал события на Евромайдане, решение страны об евроинтеграции – все это артист зачастую назвал "мракобесием" "больной" или "сумасшедшей" страны.
Ранее вдова Кобзона впервые показала сына, о котором до сих пор не было известно.