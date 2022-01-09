Внучка ворога України Кобзона зіграла розкішне весілля на елітному курорті (фото)

22-річна Ідель Раппопорт вийшла заміж зовсім не в донецькому степу, який оспівував у своїх піснях її дідусь

Внучка Кобзона вийшла заміж в Іспанії / Фото: YouTube, instagram.com/electrel

Онука померлого в 2018 році відомого радянського співака Йосипа Кобзона Ідель Раппопорт вийшла заміж.

Церемонія відбулася в курортному місті Марбелья в Іспанії. Знімками 22-річна дівчина поділилася в Instagram-профілі.

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Чудовий початок 2022 року, – підписала фото Ідель.

На фото можна побачити нареченого та наречену, чотириярусний торт і місце, де проходило весілля.

Внучка Йосипа Кобзона з нареченим / Фото: instagram.com/electrel

На весіллі були присутні всі родичі та близькі Ідель і її обранця Рафі Брауді, з яким онука Кобзона зустрічається понад три роки.

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Внучка Кобзона вийшла заміж в Іспанії / Фото: instagram.com/electrel

Закохані живуть в Австралії, але церемонію вирішили провести ближче до Росії, щоб усі Кобзони змогли прилетіти на свято.

Внучка Кобзона вийшла заміж в Іспанії / Фото: instagram.com/casadelaeramarbella

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Старша онука Йосипа Кобзона народилася в Лондоні у 1999 році. Вона стала першою дитиною Наталії Раппопорт-Кобзон, єдиної доньки Йосипа Давидовича, та її чоловіка, підприємця Юрія Раппопорта. Загалом у Кобзона сім онуків.

Кобзон та Україна

Йосип Кобзон народився у місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області.

Кобзон підтримав окупацію Криму Росією. Після цього Латвія заборонила співаку в'їзд на територію країни, як і Україна – СБУ внесла Кобзона до чорного списку.

Сам співак неодноразово відвідував окуповані РФ Донецьк та Луганськ, де дав кілька концертів та передав своїм землякам гуманітарну допомогу. Кобзон отримав псевдонагороду "Герой Донецкой народної республіки" та отримав громадянство так званої "ДНР".

Йосип Кобзон підтримував агресію РФ щодо України / Фото: YouTube

У 2018 році указом Петра Порошенка артиста було позбавлено українських державних нагород.

В останні роки життя Кобзон неодноразово опинявся у центрі уваги ЗМІ через свої досить грубі висловлювання стосовно України. Виконавець охоче коментував події на Євромайдані, рішення країни про євроінтеграцію – все це артист найчастіше назвав "мракобіссям" "хворої" або "божевільної" країни.

Раніше вдова Кобзона вперше показала сина, про якого досі не було відомо.