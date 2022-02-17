Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
Ринат Ахметов в Мариуполе Ринат Ахметов в Мариуполе Первая медаль на Олимпиаде Первая медаль на Олимпиаде 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения 🇺🇦 #UAразом
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

MARUV беременна

Девушка Эктора

Кейт на ТВ

Велика прогулянка

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Младший внук Пугачевой преподнес знаменитой бабушке особый подарок (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 февраля, 09:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров устроил сюрприз своей бабушке
Внук Аллы Пугачевой подарил ей постер советских времен с ее фотографиями и отрывками интервью
Внук Аллы Пугачевой подарил ей постер советских времен с ее фотографиями и отрывками интервью / Фото: Instagram

Младший внук Аллы Пугачевой редко появляется в соцсетях бабушки и ее мужа Максима Галкина. Чаще всего семья встречается только по праздникам. На этот раз Дени решил навестить бабушку, не дожидаясь каких-то дат. Внук певицы приехал не с пустыми руками.

Он подарил Алле Пугачевой картину. С одной стороны был постер советских времен, а с другой другой вырезки из публикаций с фотографиями звезды и фрагментами интервью.

Реклама

Как же обожаю радовать родных подарками. Тем более когда получается найти такие особенные вещи, – рассказл Дени у себя в Instagram.

А Максим Галкин показал, как Алла Пугачева и двойняшки рассматривают подарок Дени.

Подписчики Максима Галкина оценили такой подарок.

Реклама
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, у Аллы Пугачевой трое внуков – Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова. Никита и Клавдия решили пойти по стопам знаменитой бабушки, а вот Дени не очень любит публичность. Он занимается организацией мероприятий и фотографией.

Кристина Орбакайте с сыном Дени
Кристина Орбакайте с сыном Дени / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Реклама

Ранее Максим Галкин показал новую фотосессию двойняшек.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
17 февраля. Джордано Бруно. В этот день 422 года назад в Риме по приговору инквизиции сожгли на костре выдающегося мыслителя эпохи Возрождения...
История дня - за минуту
Chief and love
Интересно увидеть лицо девушки Эктора Хименса-Браво?
Больше об Экторе

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять