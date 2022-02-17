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Молодший онук Пугачової подарував знаменитій бабусі особливий подарунок (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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17 лютого, 09:54
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Син Крістіни Орбакайте Дені Байсаров влаштував сюрприз своїй бабусі
Онук Алли Пугачової подарував їй постер радянських часів із її фотографіями та уривками інтерв'ю
Онук Алли Пугачової подарував їй постер радянських часів із її фотографіями та уривками інтерв'ю / Фото: Instagram

Молодший онук Алли Пугачової рідко з'являється у соцмережах бабусі та її чоловіка Максима Галкіна. Найчастіше сім'я зустрічається лише на свята. Цього разу Дені вирішив відвідати бабусю, не чекаючи якихось дат. Онук співачки приїхав не з порожніми руками.

Він подарував Аллі Пугачовій картину. З одного боку був постер радянських часів, а з іншого — вирізки з публікацій із фотографіями зірки та фрагментами інтерв'ю.

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Як люблю радувати рідних подарунками. Тим більше коли виходить знайти такі особливі речі, – розповів Дені у себе Instagram.

А Максим Галкін показав, як Алла Пугачова та двійнята розглядають подарунок Дені.

Підписники Максима Галкіна оцінили такий подарунок.

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Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, у Алли Пугачової троє онуків – Нікіта Пресняков, Дені Байсаров та Клавдія Земцова. Нікіта та Клавдія вирішили піти стопами знаменитої бабусі, а ось Дені не дуже любить публічність. Він займається організацією заходів та фотографією.

Христина Орбакайте із сином Дені
Христина Орбакайте із сином Дені / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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Раніше Максим Галкін показав нову фотосесію двійнят.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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