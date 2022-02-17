Молодший онук Пугачової подарував знаменитій бабусі особливий подарунок (відео)

Молодший онук Алли Пугачової рідко з'являється у соцмережах бабусі та її чоловіка Максима Галкіна. Найчастіше сім'я зустрічається лише на свята. Цього разу Дені вирішив відвідати бабусю, не чекаючи якихось дат. Онук співачки приїхав не з порожніми руками.
Він подарував Аллі Пугачовій картину. З одного боку був постер радянських часів, а з іншого — вирізки з публікацій із фотографіями зірки та фрагментами інтерв'ю.
Як люблю радувати рідних подарунками. Тим більше коли виходить знайти такі особливі речі, – розповів Дені у себе Instagram.
А Максим Галкін показав, як Алла Пугачова та двійнята розглядають подарунок Дені.
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Підписники Максима Галкіна оцінили такий подарунок.
Нагадаємо, у Алли Пугачової троє онуків – Нікіта Пресняков, Дені Байсаров та Клавдія Земцова. Нікіта та Клавдія вирішили піти стопами знаменитої бабусі, а ось Дені не дуже любить публічність. Він займається організацією заходів та фотографією.
Раніше Максим Галкін показав нову фотосесію двійнят.