Волочкова без штанов позировала в компании молодых мужчин: "Сегодня будет тройничек"

В Instagram Анастасия Волочкова опубликовала снимок, на котором она позирует в компании двух мужчин. Один из них – ее новый ухажер Дмитрий, который на 22 года младше звезды. Другой же парень якобы просто друг – его тоже зовут Дима.
Вечер в кругу друзей. Все в форме! Поздравляю всех мужчин с 23 февраля! — подписала фото Волочкова.
Судя по фото, теплый вечер балерина с молодыми мужчинами провела в своем загородном особняке.
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Кстати, Волочкова сама надела футболку со своим портретом и ребят тоже переодела в такую форму. В то же время избранник Анастасии "по-хозяйски" расположился на диване балерины и обнял ее за талию.
Сама артистка по скромному сложила руки на коленях и вытянула длинные ноги.
Такое неоднозначное фото троицы немного озадачило фолловеров. Некоторые даже увидели в кадре намек на интимные отношения, другие же решили, что парням рано ходить в гости к взрослой балерине:
- Бермудский треугольник!
- Оба – любимые?
- Мама и сыновья.
- Сегодня будет тройничек.
- Как всегда, без штанов, готова к вертолета.
- А почему вы без штанов?
- Парни довольны.
Раньше Анастасия Волочкова пожаловалась на экс-любовника, который находиться в украинском розыске.