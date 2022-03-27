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Время спасаться бегством из РФ? Виктория Боня готовится к поездке в США

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27 марта, 09:32
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Бывшая звезда "Дома-2" хвастается возможностями. Похоже, Боня намерена пойти по пути тех, кому стыдно быть русским
Виктория Боня придумала отмазку для поездки в США
Виктория Боня придумала отмазку для поездки в США / Фото: открытые источники

Похоже, Виктория Боня пополнит списки тех, кто уезжает из России в поисках лучшей жизни. Еще недавно она в шутку торговала прокладками, а теперь хвастается американской визой.

Как и многие другие, Виктория Боня прикрывается отпуском, чтобы оправдать поездку.

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скриншот из телеграм Бони

Получила второй загранпаспорт сегодня. Теперь осталось поставить еще английскую визу и я буду свободно перемещаться в любую точку. Поздравляйте,

— написала в соцсети.

Но она точно не из тех, кто имеет антивоенную и проукраинскую позицию. Она едет в США только в корыстных целях.

Я десять лет живу в Монте-Карло. У меня ребенок учится в школе, но иногда мы путешествуем. Ребенку виза вообще не нужна. В связи с пандемией я ее не могла получить. Сейчас решила, что надо сделать.

Вскоре она будет готова на все, что угодно, чтобы стереть из паспорта пометку – Россия.

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Виктория Боня

Я не собираюсь эмигрировать. На Новый год мы с дочкой ездили в Коста-Рику. Если бы у меня была американская виза, то билет обошелся бы гораздо дешевле. Я отдала 12 тысяч долларов на двоих, а с визой вышло бы тысяч семь. Когда у тебя нет американской визы, то ты даже транзитом через Америку не можешь лететь. А я человек, который посещает разные страны.

Ну-ну, увидим, как Боня запоет уже совсем скоро.

Также в эти дни обсуждают тот факт, что Этери Тутберидзе удалила из Instagram фото с Путиным и российским флагом.

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