Врет и не краснеет: косметический бренд уличил Эмбер Херд во лжи (видео)

Судебное разбирательство между Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжается

Косметический бренд был замешан в иске Джонни Деппа против его бывшей жены Эмбер Херд / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания Milani Cosmetics обнаружила нестыковку в показаниях актрисы против ее бывшего – Джонни Деппа – озвученных на днях в суде.

Адвокат Эмбер Херд утверждала, что актриса носила с собой палетку Milani Conceal + Perfect All-in-One Correcting Kit во время ее отношений с Джонни Деппом. Было озвучено, что звезда использовал продукт, чтобы скрыть синяки, которые ей оставлял Депп.

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Палетка, которую в суде продемонстрировала адвокат Херд / скриншот из видео

Представители Milani Cosmetics отреагировали на упоминание бренда на суде. В TikTok было опубликовано короткое видео, которое опровергает заявление Эмбер Херд и ее защиты.

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Оказывается, конкретный набор консилеров был выпущен в 2017 году. А Эмбер и Джонни были женаты с 2015 по 2016 год, так что актриса не могла использовать данную палетку, как было озвучено.

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Джонни Депп подал против Эмбер Херд иск о клевете на 50 миллионов долларов из-з статьи, в которой она обвинила актера в насилии. Опубликованный материал стал переворотным моментом в жизни Деппа и едва не стоил ему карьеры.

Суд между Деппом и Херд будет длиться 6 недель / Фото: Getty Images

Сама же Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов, обвиняя Деппа в клевете с целью разрушить ее карьеру.

Ранее Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в изнасиловании.