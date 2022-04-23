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Бреше і не червоніє: косметичний бренд викрив брехню Ембер Герд (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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23 квітня, 17:39
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Судовий розгляд між Джонні Деппом та Ембер Герд триває
Косметичний бренд був замішаний у позові Джонні Деппа проти його колишньої дружини Ембер Герд
Косметичний бренд був замішаний у позові Джонні Деппа проти його колишньої дружини Ембер Герд / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія Milani Cosmetics виявила нестиковку в показаннях акторки проти її колишнього – Джонні Деппа – озвучені днями в суді.

Адвокатка Ембер Герд стверджувала, що знаменитість носила з собою палетку Milani Conceal + Perfect All-in-One Correcting Kit коли зустрічалася із Джонні Деппом – зірка використовувала продукт, аби приховати синці, які залишав Депп.

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Палетка, яку у суді продемонструвала адвокатка Герд / скріншот із відео

Представники Milani Cosmetics відреагували на згадку бренду на суді. В TikTok було опубліковано коротке відео, яке спростовує заяву Ембер Герд та її захисту.

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Виявляється, конкретний набір консилерів було випущено у 2017 році. А Ембер і Джонні були одружені з 2015 по 2016 рік, так що акторка не могла використати цю палетку, як було вказано.

@milanicosmetics Ви вирішили, що цей рекорд показує, що наш Correcting Kit launched in 2017! #milanicosmetics International Super Spy – dylan

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Джонні Депп подав проти Ембер Герд позов про наклеп на 50 мільйонів доларів через статтю, в якій вона звинуватила актора в насильстві. Опублікований матеріал став переворотним моментом у житті Деппа і мало не коштував йому кар'єри.

Суд між Деппом та Херд триватиме 6 тижнів
Суд між Деппом та Херд триватиме 6 тижнів / Фото: Getty Images

Сама ж Герд подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів, звинувачуючи Деппа у наклепі з метою зруйнувати її кар'єру.

Раніше Ембер Герд звинуватила Джонні Деппа у зґвалтуванні.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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