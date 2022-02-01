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Вупи Голдберг оказалась в центре расистского скандала: пришлось извиняться за слова о Холокосте

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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1 февраля, 20:20
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Голливудская звезда кино Вупи Голдберг оказалась в центре скандала в связи со своим высказыванием. Подробности по теме читайте в нашем материале
Вупи Голдберг сейчас в центре скандала
Вупи Голдберг сейчас в центре скандала / Фото: Getty Images

Сегодня имя знаменитой голливудской актрисы Вупи Голдберг появляется на страницах мировых таблоидов в связи с ее высказыванием. Так, ее сильно критикуют из-за ее слов о том, что Холокост не был связан с расизмом.

Напомним, Вупи Голдберг приняла участие в дискуссии, где обсуждалось решение школьного совета штата Теннеси об исключении из программы графического романа Арта Шпигельмана "Маус". Он был награжден Пулитцеровской премией в 1992 году. В антифашистском комиксе евреи изображены в образе мышей, а немцы — в образе кошек.

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Вупи Голдберг
Вупи Голдберг / Фото: Getty Images

В эфире телепередачи The View на канале ABC актриса заявила следующее:

Давайте будем честны, нацизм не связан с расой.

В ответ на это соведущие уточнили, что нацисты считали евреев низшей расой, на что 66-летняя ответила, что нельзя говорить о Холокосте в рамках расового конфликта.

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Вупи Голдберг пришлось извиняться за свои слова
Вупи Голдберг пришлось извиняться за свои слова / Фото: Getty Images

Дело вовсе не в расе, дело в бесчеловечности людей по отношению к другим людям. Не имеет никакого значения, черный ты или белый, ведь и черные, и белые, евреи, итальянцы, неважно кто, все грызут друг друга.

Ситуация получила резонанс, а актриса – внушительную порцию критики в свой адрес. Поэтому Вупи Голдберг была вынуждена извиниться перед всеми, кого могли обидеть ее слова.

скриншот из Твиттера Вупи Голдберг

В сегодняшнем шоу я сказала, что Холокост — это не расизм, а бесчеловечность человека по отношению к человеку. Я должна была сказать, что это относится к обеим проблемам. Евреи по всему миру всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не исчезнет. Я хочу извиниться за боль, которую причинили мои слова.

Коротко о Вупи Голдберг

Напомним, Вупи Голдберг (Кэрин Элейн Джонсон – настоящее имя актрисы, прим. ред.) – знаменитая американская актриса, комедиантка, писательница, продюсер и телеведущая. В ее арсенале главные американские кинонаграды: "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и "Тони", а также два "Золотых глобуса", BAFTA и звезда на Аллее славы.

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Ее лучшие киноработы: "Цветы лиловых полей", "Привидение", "Звездный путь: Поколения", "Действуй, сестра" и другие.

Также сейчас обсуждают новости о здоровье Софии Ротару.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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